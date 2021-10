Che auto guida Gerry Scotti? E’ il sogno di tantissimi italiani e non solo

Sapete qual è l’auto che guida Gerry Scotti? E’ il sogno di tantissimi italiani e non solo.

Nelle ultime settimane stiamo vedendo Gerry Scotti a Tu si que vales. Il conduttore, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari riveste il ruolo di giudice della trasmissione. Sono un gruppo fantastico, ci fanno divertire, ridere ed emozionare a più non posso.

Sembrerebbe che, tra qualche mese, avremo di nuovo il piacere di vederlo a Striscia la notizia. Al suo fianco la bellissima e bravissima Francesca Manzini. Gerry è molto amato, sono tante le trasmissioni che ha condotto. Era giovanissimo quando si è buttato in questo mondo, lasciando la carriera universitaria. Sappiamo praticamente tutto di lui, ma alcune curiosità sono ancora poco conosciute. Vi chiediamo, avete mai visto la sua auto?

Gerry Scotti, avete visto che auto guida? E’ il sogno di tantissimi italiani e non solo

Conduttore amatissimo e apprezzatissimo, Gerry Scotti è sicuramente uno dei personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo. E’ stato ed è una colonna portante. Ha iniziato a muovere i primi passi in radio e in televisione da giovanissimo. Ha lasciato la carriera universitaria, e si è dedicato allo spettacolo.

Passaparola, La sai l’ultima? Il gioco dei 9, Buona Domenica, Il Quizzone, La Corrida, Chi vuol essere milionario, Conto alla rovescia, Striscia la notizia, Paperissima, Lo show dei record, The Winner is, Caduta libera e tanti altri programmi di successo e giochi televisivi, hanno visto la conduzione di Gerry Scotti. E’ una star! A Tu si que vales, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari ci fa ridere e divertire. Ma non mancano i momenti carichi di emozione. Del conduttore sappiamo praticamente tutto, ma alcune curiosità non sono ben note. Per caso, sapete quale auto guida?

A quanto pare, le automobili sono tra le sue passioni più grandi. Il conduttore ha un debole, in particolare, per le Porsche. A Il Corriere della sera ha rivelato : “Ho un debole per le Porsche Carrera. Ho comprato la prima nell’87, da allora la cambio ogni tre anni, restando fedele al modello”. Ed è proprio questo il modello che piace tanto a Gerry. Ma non è la sola passione, c’è anche quella per gli orologi. In particolare ama gli orologi d’acciaio.