Ballando con le stelle, anche Memo Remigi in quarantena: “Rientrato in un tracciamento”

Dopo l’esplosione del caso Mietta a Ballando con le stelle, anche Memo Remigi è stato messo in quarantena: cosa succederà?

Un altro fulmine a ciel sereno si è abbattuto in queste ore su Ballando con le stelle. Dopo il successo strepitoso della prima puntata di questa sedicesima edizione, il secondo appuntamento andato in onda sabato 24 ottobre è iniziato con uno spiacevole annuncio.

Milly Carlucci ha infatti spiegato che Mietta non avrebbe partecipato alla gara perché risultata positiva al Covid. A parte le polemiche generate dalla questione del vaccino a cui la cantante ancora non si è sottoposta sostenendo di avere problemi di salute che gliel’hanno impedito, è dispiaciuto a tutti dover fare a meno di lei e Mykel Fonts.

Sembrerebbe però che non sia finita qui purtroppo: sabato prossimo, con ogni probabilità lo show, dovrà rinunciare anche ad un altro concorrente: è stata predisposta la quarantena anche per Memo Remigi, vediamo perché.

Ballando con le stelle perde un altro pezzo: Memo Remigi finisce in quarantena

Il concorrente in questione è Memo Remigi, attualmente in isolamento. Ne ha parlato Serena Bortone nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1.

Il cantante è rientrato in un tracciamento, cioè è stato a contatto con una persona trovata positiva al virus. Perciò è scattata per lui la misura precauzionale della quarantena. A differenza di Mietta, Memo si è sottoposto al vaccino ed è risultato negativo al tampone quindi, come avviene in questi casi, dovrà restare in isolamento solo una settimana.

“Oggi Memo non è qua con noi, è a casa. Sta benissimo, ma è quarantenano. Come sappiamo il Covid continua a girare, per questo ogni giorno abbiamo il bollettino e dobbiamo stare sempre più attenti, dobbiamo vaccinarci. Memo è rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato isolato. Non è però il tracciamento di Mietta”, ha spiegato oggi la Bortone.