Ballando con le stelle, il prossimo “ballerino per una notte” è un personaggio amatissimo: è proprio lui; ecco chi ci sarà nella terza puntata dello show di Rai Uno.

È iniziata col botto la nuova edizione di Ballando con le stelle. Come ormai accade da tantissimi anni, la trasmissione del sabato sera di Rai Uno tiene incollati alla tv milioni di persone. Che seguono con passione il percorso dei vip che si mettono in gioco nelle vesti di ballerini. E, puntata dopo puntata, c’è un ospite speciale!

Si tratta del “ballerino per una notte”, che si esibisce in una coreografia, sottoponendosi al giudizio della giuria. Il “tesoretto” dei punti guadagnato da lui sarà poi destinato ad uno dei concorrenti, permettendogli di scalare posti in classifica. Insomma, un ruolo importante quello del ballerino per una notte. Nella prima e seconda puntata abbiamo avuto rispettivamente Pippo Baudo e Vincenzo Salemme, chi sarà il terzo super ospite? Ve lo sveliamo noi!

Ballando con le stelle, chi sarà il ballerino per una notte della terza puntata? Personaggio amatissimo

Ci aspetta una terza puntata di Ballando con le stelle scoppiettante! In attesa di scoprire cosa ne sarà di Mietta e del suo partner Maykel Fonts, i concorrenti continuano ad allenarsi in sala prove, per arrivare al meglio alla diretta di sabato sera. Per uno di loro, come sempre, la possibilità di conquistare il tesoretto del ballerino per una notte. Ma chi sarà il super ospite che scenderà in pista nella prossima puntata, in onda sabato prossimo?

Ebbene, tenetevi forte perché ne vedremo davvero delle belle! Ci sarà proprio lui, Cristiano Malgioglio! Il paroliere è attualmente uno dei giurati di Tale e Quale Show, ma sarà proprio lui a dover ricevere i voti dalla temutissima giuria di Ballando. Quale ballo sceglierà il mitico Cristiano? Non ci resta che attendere la prossima puntata, in onda in prima serata sabato sera.