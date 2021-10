Belen Rodriguez ha scelto un look super chic per la puntata di sabato 23 ottobre di Tu SI Que Vales. La showgirl argentina ha indossato un mini dress nero con spalline gioiello: fantastica!

Il talent show di Canale 5, Tu Si Que Vales, ogni sabato regala intrattenimento e risate ai telespettatori Mediaset.

Come ormai da tradizione, al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli, c’è anche Belen Rodriguez, accompagnata da Giulia Stabile. La showgirl argentina, in forma smagliante nonostante la nascita della sua Luna Marì, ha regalato la sua bellezza al pubblico di Canale 5. Ad attirare l’attenzione anche il mini dress scelto per la puntata di sabato 23 ottobre: Belen era super chic sul palco di Tu Si Que Vales!

Belen Rodriguez super chic a Tu Si Que Vales: il total black con dettaglio gioiello conquista ancora tutti

A Tu Si que Vales Belen Rodriguez ha conquistato il pubblico con il suo mini dress nero. L’argentina si è presentata con un look super chic sul palco dello show di Canale 5 ha attirato lo sguardo dei telespettatori …

L’abito scelto da Belen Rodriguez per la puntata del talent show è firmato Area: presenta uno scollo a cuore e delle spalline gioiello con un dettaglio, il fiocchetto!

Hanno dimostrato di avere molta complicità Belen e la piccola Giulia Stabile: quando si tratta di look però, non vanno proprio d’accordo. Se la Rodriguez sfoggia solo tacchi alti e abiti glamour, la ballerina, ex allieva di Amici, opta per outfit casual. Così diverse quando si parla di moda ma così in sintonia in puntata: tra i due volti di Tu Si Que Vales è nata una splendida amicizia!

