Ricordate com’era Carmen Russo a Miss Italia nel 1976: sono trascorsi esattamente 45 anni da quel momento, è davvero incredibile.

Carmen Russo è attualmente nella casa del GF Vip. E sta dando ampiamente conferma della sua specialità ed originalità. Cosa ne sarà di lei? La splendida ballerina e showgirl sarà tra coloro che conquisteranno la finale? Chi lo sa!

Leggi anche –> Carmen Russo ed Enzo Paolo, momento difficilissimo: “Tutti soldi perduti”

Se volessimo ricordare tutta la sua immensa carriera, non ci basterebbe affatto un articolo. Entrata a far parte di questo mondo quando era davvero giovanissima, la splendida Carmen Russo è diventata tra i volti più amati della televisione italiana. Ricordate, però, com’era a Miss Italia nel 1976? Ancora prima di intraprendere la sua carriera da ballerina, infatti, la bella Carmen ha partecipato al famosissimo ed amatissimo concorso di bellezza. Ricordate, però, com’era? Sono trascorsi esattamente 45 anni da quel momento ed oggi la Russo appare in ottima forma, ma com’era esattamente nel passato? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è davvero incredibile.

Leggi anche –> Carmen Russo, avete mai visto dove vive? Villa formidabile: ne resterete meravigliati

Carmen Russo a Miss Italia nel 1976, ricordate com’era? Che schianto!

La carriera di Carmen Russo nel mondo dello spettacolo è iniziata intorno agli anni ’70. È proprio in questo periodo che, davvero giovanissima, la splendida Carmen inizia a cavalcare l’onda del successo prendendo parte a diverse pellicole cinematografiche. In pochissimi, però, sanno che, prima di questo momento, la Russo è apparsa sul piccolo schermo durante Miss Italia nel 1976. Pensate, aveva soltanto 17 anni quando ha partecipato al concorso di bellezza, eppure il suo fascino non è affatto passato inosservato.

Leggi anche –> Oggi la vediamo al GF Vip, ma ricordate com’era Carmen Russo ai tempi di Drive In?

Ad oggi, Carmen Russo si mostra così. Più bella che mai ed una forma fisica davvero smagliante, l’attuale concorrente del GF vip è tra le donne più bello dello spettacolo italiano. Siete curiosi, però, di sapere com’era ai tempi di Miss Italia? Sono trascorsi ben 45 anni da quel momento, ma com’era? Eccola qui:

Non c’è assolutamente nulla da dire, diciamoci la verità. Seppure diciassettenne, Carmen Russo ha mostrato una bellezza davvero impressionante. Ed oggi, a distanza di 45 anni, è ancora di più splendida. Siete d’accordo con noi?