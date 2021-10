Sapete com’è cominciata la carriera di Maria De Filippi? Oggi è una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana.

E’ considerata da molti una della regine della televisione italiana. Maria De Filippi è attiva nel piccolo schermo dal 1992 e con gli anni ha dato vita a diversi format divenuti programmi tv di punta della rete Mediaset.

Classe ’61, oggi conduce e produce trasmissioni molto seguite dagli italiani come Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Temptation Island, Tu Si Que Vales e Amici di Maria de Filippi. Proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, realizza varie trasmissioni tra cui quelle condotte da lei e da suo marito, Maurizio Costanzo. Maria, invitata come ospite ai Seat Music Awards 2021, ha ricevuto un prestigioso premio. Il riconoscimento è andato per il grande contributo che la conduttrice ha dato alla musica italiana, promuovendo giovani talenti presentati ad Amici. Ma sapete com’è cominciata la carriera di De Filippi?

Leggi anche Tutti pazzi per la camicia a righe di Maria De Filippi: non indovinereste mai quanto costa

Gli inizi della carriera: come ha iniziato Maria De Filippi nel mondo della televisione?

Maria De Filippi oggi è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Ma come è riuscita a raggiungere tale successo?

Figlia di un rappresentante di medicinali e di un’insegnante, Maria dopo il diploma ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Provò la carriera in Magistratura, ha lavorato come redattrice di tesi ed anche in un ufficio legale. La sua vita è cambiata quando ha incontrato Maurizio Costanzo.

Il celebre conduttore e giornalista le offrì la possibilità di collaborare con lui: lei accettò e dal gennaio del 1990 da ‘assistente’ divenne la sua compagna. Maria De Filippi ha debuttato con Amici nel 1992: allora, il format del programma era totalmente diverso da quello che conosciamo oggi. Si trattava di un talk show.

Leggi anche Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, che combinano? Belen a bocca aperta, non ci crede

Da lì a poco la carriera della De Filippi è esplosa: oggi impossibile trovare qualcuno che non la conosca o che non l’apprezzi!

Leggi anche Fu proprio lui a scoprire l’amore tra Maria De Filippi e Costanzo: di chi si tratta