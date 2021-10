In Daydreamer interpreta Ceyda: avete visto com’è l’attrice oggi? Si mostra così lontano dal set.

La storia d’amore tra Can e Sanem ha conquistato milioni di telespettatori. In Daydreamer sono stati loro i protagonisti assoluti. Sanem è una giovane di un umile quartiere di Istanbul che sogna di diventare una scrittrice e di viaggiare in tutti i posti del mondo. Quando conosce il signor Divit, se ne innamora.

Il sentimento è reciproco, ma in questa storia, ci saranno fin troppi ostacoli. Ricordate Ceyda? Diventa collaboratrice lavorando in un progetto insieme a Can, ma fin da subito, mostra un particolare interesse nei confronti dell’uomo. La donna ha cercato in tutti i modi di conquistarlo, mostrando fascino, eleganza e non pochi sotterfugi, ma alla fine non è andata come voleva. Adesso, però, la domanda che ci poniamo è: avete mai visto l’attrice? E soprattutto, com’è oggi, dopo la fine della soap opera?

Leggi anche È stata la protagonista di Daydreamer: cosa fa oggi Sanem dopo il successo? Ve lo sarete chiesti in molti

Interpreta Ceyda in Daydreamer: com’è oggi l’attrice, lontano dal set incanta i fan

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020, al 28 maggio 2021. C’è stata l’ultima puntata e abbiamo ‘vissuto’ un bellissimo lieto fine.

Leggi anche In Daydreamer ha interpretato Polen: l’attrice si mostra così e ‘spiazza’ i fan

L’amore tra Can e Sanem ha trionfato. La coppia si è unita in matrimonio e ha dato alla luce tre meravigliosi bambini. Ma, prima ancora, questo sentimento è stato ostacolato da molte persone. La mamma di Can, la sua ex fidanzata e persino la collaboratrice di un importante progetto, Ceyda. Ricordate il personaggio appena citato? E’ entrata in affari con l’azienda Friki Harika. Fin da subito ha mostrato un certo interesse per il signor Divit. Alla fine, però, non è riuscita a conquistare l’uomo. Ma chi è l’attrice che ha interpretato questo personaggio? E soprattutto, una volta conclusasi la soap, l’avete vista? Ecco un suo scatto social:

Lei è Gamze Topuz, classe 1983, è un’attrice turca. Osservando questo scatto pubblicato sui social, cosa salta subito alla nostra attenzione? Beh, la star di Daydreamer ha una bellezza fuori dal comune. Nella soap opera si è mostrata come un personaggio pieno di fascino, ma anche lontano dal set, ne ha da vendere.