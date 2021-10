Che lavoro fa il figlio di Maria De Filippi, Gabriele Costanzo? Retroscena che non tutti conoscono

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono genitori di Gabriele, il figlio che hanno adottato diversi anni fa: sapete qual è il suo lavoro?

Sposati dal lontano 1995, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie più longeve della tv. La solidità del loro legame è visibile a tutti e si può davvero affermare con certezza che il famoso giornalista ha trovato nell’amatissima conduttrice la sua metà.

Anche se dalla loro unione non sono nati figli naturali, i due sono diventati genitori tramite l’adozione. Nel 2002 presero in affido Gabriele, che all’epoca aveva più o meno dieci anni ed era cresciuto in orfanotrofio per poi adottarlo a tutti gli effetti nel 2004.

Leggi anche—————>>>Maria De Filippi, ‘brutto colpo’ per suo figlio Gabriele: è successo dopo il lockdown

“È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura”, aveva raccontato Maria nel 2019 durante l’intervista con Raffaella Carrà nel programma “A raccontare comincia tu”.

Oggi Gabriele ha trent’anni ed è stato sempre lontano dai riflettori, ma qual è il suo lavoro?

Leggi anche—————>>>Maria De Filippi rivela il ‘difetto’ imbarazzante di suo figlio: impensabile per molti, l’avreste mai detto?

Maria De Filippi, che lavoro fa suo figlio: non tutti lo immaginano

Dopo aver conseguito il diploma, Gabriele Costanzo si è affacciato al mondo del lavoro proprio attraverso la società di produzione Fascino PGT s.r.l., di cui sua mamma è proprietaria al 50%.

Sia i programmi condotti da Maria (Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici, Temptation Island), sia il Maurizio Costanzo Show sono prodotti da quest’azienda. Per quanto riguarda Uomini e Donne, Gabriele si è occupato della parte concernente i casting, i partecipanti, i montaggi delle puntate. Fa parte dal 2017 della redazione del Maurizio Costanzo Show.

Leggi anche—————>>>Maria De Filippi si dice dispiaciuta: “Come mia madre”, riguarda suo figlio Gabriele

E voi conoscevate Gabriele dal punto di vista professionale? D’altra parte, cresciuto insieme a due mostri sacri della tv come Maria e Maurizio, non stupisce che la passione per la tv abbia coinvolto anche lui!