Ricordate Claudia Mares in Squadra Antimafia? La notizia che tutti attendevano

Ha vestito i panni di Claudia Mares in Squadra Antimafia, ricordate? Finalmente è arrivata la notizia che tutti attendevano!

Dimenticarci di lei è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio di Claudia Mares, uno dei volti protagonisti ed indiscussi della serie tv ‘Squadra Antimafia’. Andata in onda per la prima volta nel lontano 2009, la serie ha raccontato le vicende di Rosy Abate e della sua mafiosa famiglia.

Tra le tantissime serie televisive che si sono alternate in tutti questi anni sul piccolo schermo, Squadra Antimafia-Palermo oggi è tra quelle che, ancora oggi, viene ricordata con immenso affetto. Come dimenticare, ad esempio, le avventure di Claudia Mares e Rosy Abate, amiche e nemiche, oppure la storia d’amore tra la stessa mafiosa e Domenico Calcaterra, nonché ex compagno del capo della squadra antimafia. Insomma, è davvero impossibile! Quelllo che, però, ad oggi ci chiediamo è: cosa fa oggi la bella Claudia Mares? Sappiamo benissimo che, fino ad un paio di anni fa, la Michelini è stata impegnata nello spin-off Rosy Abate, ma della Mares? Ebbene: finalmente è arrivata una notizia che tutti attendevano! Siete pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Ha vestito i panni di Claudia Mares in Squadra Antimafia: notizia incredibile in arrivo

A partire dalla prima fino alla quarta stagione di Squadra Antimafia, Claudia Mares è stata una delle sue protagoniste indiscusse. Siete curiosi di sapere, però, cosa fa oggi la splendida Simona Cavallari? Certo, dopo il successo della serie tv, l’attrice ha preso parte ad altre pellicole cinematografiche ed altre serie, ma cosa accadrà nel futuro? Ecco. In merito a questo, dobbiamo darvi una splendida notizia!

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Simona Cavallari, molto presto, sarà la protagonista di una serie tv che ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Stiamo parlando proprio di ‘Storia di una famiglia perbene’. Al momento, non sappiamo quando andrà in onda. Fatto sta che, da quanto si legge su TV Blog, sembrerebbe proprio che la serie presenta un cast del tutto eccezionale. A partire, quindi, proprio da Simona Cavallari. Fino a Giuseppe Zeno, attualmente sul piccolo schermo con Luce dei tuoi occhi – non perdetevi l’ultima puntata di Mercoledì 27 Ottobre.

Le ‘sorprese’, però, non sono finite qui. Oltre a ‘Storia di una famiglia perbene’, si legge che Simona Cavallari sarà anche tra le protagoniste di ‘Viola come il mare’, la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi. Insomma, notizie davvero fantastiche. Noi non vediamo l’ora di rivederla, voi?