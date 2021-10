Dopo Uomini e Donne una nuova avventura: “Ce l’abbiamo fatta”, l’annuncio da brividi dell’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi.

È stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Prima corteggiatore e poi tronista, come spesso accade nella trasmissione, il giovane catanese si è fatto apprezzare da tutti per la sua semplicità e bontà d’animo. E, a distanza di anni, i fan continuano a seguirlo e a supportarlo, proprio come è accaduto dopo lo splendido annuncio delle ultime ore.

Attraverso il suo canale Instagram, l’ex tronista ha annunciato a tutti una straordinaria novità. Un obiettivo raggiunto, non senza sacrifici, ma la soddisfazione adesso è davvero grande. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia.

Splendido annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Ora buona fortuna a noi”

“Da dove inizio?! Non è stato facile. Non lo è stato affatto! Inizia così il lungo messaggio postato dall’ex protagonista di Uomini e Donne. A distanza di qualche anno dalla sua apparizione in tv, l’ex corteggiatore e poi tronista ha annunciato ai suoi fan l’inizio di una nuova avventura. Un obiettivo raggiunto dopo molte difficoltà, ma finalmente si realizza un sogno. Tanti sacrifici in termini di tempo e soldi, ma ne è valsa la pena: è questo il messaggio del siciliano, che non nasconde la sua gioia.

“Ieri sera però è svanito tutto. Quando ho visto il sorriso di mio fratello e quello di mia madre è passato tutto. Si perché di fatto questa attività l’ho regalata a loro.“, scrive l’ex tronista, che ha aperto una nuova attività. Di chi parliamo? Di Luigi Mastroianni, prima corteggiatore di Sara Affi Fella ( che lo scelse), poi tronista: al termine del percorso sul trono scelte Irene Capuano, con cui ha vissuto una storia d’amore intensa, oggi terminata.

Dalle immagini dell’inaugurazione condivise su Instagram, è possibile scorgere la scritta “Tabacchi” nella nuova attività aperta da Luigi. Una gioia che il giovane catanese ha dedicato al fratello Salvo, a cui è legatissimo, e alla sua mamma. Non sono mancati ringraziamenti al suo socio e ad Anna, la sua nuova compagna, che lo ha aiutato e supportato in questi mesi.

Non possiamo che mandare a Luigi e alla sua splendida famiglia un immenso in bocca al lupo per questo nuovo inizio.