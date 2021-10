Dove vive Alessandra Amoroso? Luminosa ed elegante, la sua casa è un sogno ad occhi aperti

Scopriamo insieme i dettagli più accattivanti della casa di Alessandra Amoroso: la celebre cantante salentina ha curato ogni particolare.

Nel cuore del pubblico da ben più di un decennio, Alessandra Amoroso non smette di stupire i fan non solo con la sua incredibile voce ma anche col suo stile particolare e mai scontato.

Questo suo pregio che la porta a non cadere mai nella banalità, si può ravvisare nei suoi look sempre all’ultimo grido e perfino nello stile scelto per la sua splendida casa. Avete mai visto dove abita? Cominciamo col dire che, con ogni probabilità, l’ex vincitrice di Amici vive alle porte di Roma, nei pressi dei Castelli Romani.

I dettagli più interessanti della villetta si possono ammirare attraverso gli scatti che la cantante trentacinquenne è solita condividere con i fan sul proprio profilo Instagram dove è seguitissima. Scopriamoli insieme!

Alessandra Amoroso, avete mai visto la sua casa? Davvero imperdibile

Molto amata anche per la sua personalità graffiante proprio come la sua splendida voce, Alessandra ha scelto per la sua abitazione uno stile familiare e allo stesso tempo elegante.

Ciò che salta subito all’occhio è la luminosità, determinata anche dal bianco prevalente degli ambienti. Un candore spezzato però da alcuni elementi più ‘rock’: nel salotto ad esempio vediamo la semplicità di un tavolo di legno circondato da sedie metalliche.

La tonalità del parque e del divano è davvero molto interessante: accogliente, caldo e moderno, lo stesso affascinante mix della proprietaria.

Dotata anche di un carinissimo giardino, la villetta in cui l’artista vive col suo amato cane è proprio il regno dove ama rifugiarsi per ritrovare la giusta carica!