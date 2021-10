Ha raccontato il suo dramma in tv: ha perso un braccio in seguito un incidente e dopo anni ha scoperto la sua passione, il discorso da brividi.

Sabato 23 ottobre è andata in onda, come tutti i weekend, una nuova puntata di Tu Si Que Vales.

Il talent show ha regalato tanto intrattenimento ai telespettatori di Canale 5, i quali, sono rimasti particolarmente colpiti dalla storia di Gabriel George. Uno dei protagonisti dell’ultima puntata andata in onda del talent show è stato proprio lui, il trentacinquenne originario degli Stati Uniti, che ha portato con sé un arco. La sua storia e la sua determinazione hanno lasciato il segno nel cuore dei giudici e del pubblico.

Il dramma in tv: “Ho perso un braccio, ma…”, discorso da brividi

Gabriel George è il concorrente di Tu Si Que Vales: si è presentato sabato 23 ottobre, sul palco del talent show, ed ha raccontato la sua storia.

Gabriel, americano originario del Texas, ha 35 anni: ha perso un braccio a seguito di un drammatico incidente in moto. Dopo la tragedia, ha iniziato a praticare il tiro con l’arco, essendo uno degli sport che si può praticare anche senza un arto.

“Ho perso il braccio in un incidente in moto e adesso ne ho solo uno. Ho iniziato a fare tiro con l’arco quattro anni fa. Mi hanno detto che c’erano vari sport che potevo fare anche con un solo arto e ho scelto di provare questo. Mi incoraggia e mi tiene motivato. Anche se ho una disabilità, non bisogna perdere il senso della vita, la motivazione per vivere e fare le cose. Questo mi tiene sul pezzo e mi fa andare avanti” ha spiegato Gabriel.

Il concorrente del talent show ha utilizzato la bocca per tirare la freccia: Gabriel George ha colpito gran parte dei bersagli mentre erano in movimento ed ha, ovviamente, conquistato la giuria ed il pubblico.

