Chi è la compagna di Gerry Scotti: vi parliamo di Gabriella Perino, la donna che è tornata a far battere il cuore del conduttore dopo la separazione.

Gerry Scotti è uno dei volti televisivi più amati in Italia. Classe ’56, è uno dei protagonisti delle reti Mediaset.

E’ in onda tutti i giorni nel pre serale, con il suo Caduta Libera ed anche ogni weekend, precisamente il sabato sera regala la sua simpatia a Tu Si Que Vales, insieme a Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Gerry Scotti è papà di Edoardo e nonno di Virginia: il celebre conduttore è stato sposato dal ’91 al 2002 con Patrizia Grosso. Dalla loro unione è nato il primogenito, il quale nel 2020 ha reso i suoi genitori nonni. Dopo la separazione, Scotti ha conosciuto Gabriella Perino, la donna con cui oggi vive felice una storia d’amore. Vi sveliamo qualche curiosità su lei!

Leggi anche Gerry Scotti, quando scoppiò in lacrime in trasmissione: è stata una perdita dolorosissima

Sapete chi è e cosa fa nella vita l’attuale compagna di Gerry Scotti?

Leggi anche Dove le telecamere non possono arrivare: cosa nasconde Gerry Scotti, l’avreste mai detto?

La compagna di Gerry Scotti si chiama Gabriella Perino. Lontana dal mondo dello spettacolo, si sono conosciuti quando il conduttore era ancora agli esordi della sua carriera. All’epoca tra i due ci fu soltanto un’amicizia.

Si sono ritrovati dopo anni, in seguito le loro rispettive separazioni, grazie ai figli che andavano nella stessa scuola. “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto” raccontò Gerry in un’intervista per il settimanale Chi.

Oggi la coppia vive a Milano, città natale di lei: Gabriella ha nove anni in meno rispetto al suo compagno, il celebre conduttore. E’ un architetto.

Leggi anche Che auto guida Gerry Scotti? E’ il sogno di tantissimi italiani e non solo