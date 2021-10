GF Vip, coccole e carezze sotto le coperte: i due vipponi sono vicinissimi, colpo di scena

Nella casa del GF Vip due concorrenti si lasciano andare all’attrazione nella notte: tante carezze sotto le coperte, nessuno se l’aspettava.

La notte nella casa del GF Vip si tinge di rosso fuoco: è scoppiata la passione tra due vipponi in maniera abbastanza inaspettata e, ovviamente, l’occhio attento del Grande Fratello ha immortalato il momento regalandoci immagini che solo qualche giorno fa non avremmo pensato di vedere.

Da quando circa un mese e mezzo fa è partita questa sesta edizione del reality più famoso della tv, tante sono state le dinamiche a sfondo amoroso che hanno caratterizzato il percorso di una parte dei concorrenti.

Leggi anche————–>>>GF Vip, colpo di scena tra Miriana e Nicola: è successo nelle ultime ore

Prima il feeling tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassié, poi i vari confronti tra gli ex Gianmaria e Soleil, inizialmente destinataria quest’ultima delle attenzioni di Nicola Pisu. Nelle ultime settimane abbiamo invece assistito all’avvicinamento tra quest’ultimo e Miriana, ampiamente discusso durante le ultime puntate in prima serata. Infine, a tenere banco, era stata anche l’attrazione di Antinolfi per l’ex tronista Sophie.

Un’attrazione ricambiata a fasi alterne da parte di lei, fino a quando, qualche giorno fa proprio Sophie aveva deciso di tirarsi indietro e ne aveva anche parlato in giardino con Manila Nazzaro.

Ebbene, nelle ultime ore sembrerebbe essersi aperto un nuovo scenario nella casa, guardate cos’è successo!

GF Vip, carezze e baci tra due concorrenti: chi l’avrebbe mai detto

Nonostante le varie reticenze, Sophie ha continuato tuttavia a lanciare dei segnali di interesse nei confronti dell’imprenditore napoletano. Nella notte tra sabato e domenica, non gli ha nascosto il fastidio per averlo visto tutto il giorno in compagnia di Soleil.

Gianmaria però è stato molto chiaro: “Ti devi rendere conto che io voglio te. Se quando mi avvicino ti respingo è perché ti rispetto, ti prego, non avere paura. Non ho mai mollato nulla, quando inizio una cosa vado fino alla fine. Guardami negli occhi, non pensare al resto. Prova a fidarti. Ogni volta che ci guardiamo negli occhi c’è qualcosa, io lo sento”. La serata si è poi conclusa in modo del tutto imprevedibile: i due si sono lasciati andare hanno a carezze e varie effusioni sotto le coperte.

Leggi anche—————>>>Anticipazioni GF Vip, puntata del 25 Ottobre: attesissimi confronti, appuntamento imperdibile

Un colpo di scena che sarà sicuramente trattato nel corso della puntata di stasera: secondo voi cosa accadrà?