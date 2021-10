L’abito azzurro scelto per la dodicesima puntata del Grande Fratello VIP ha conquistato tutti: Sophie Codegoni diventa icona di stile nella Casa più spiata d’Italia!

E’ senza dubbio Sophie Codegoni una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello VIP.

La concorrente oltre ad essere spesso al centro dell’attenzione per via del suo flirt nato con Gianmaria Antinolfi, è diventata icona di stile nel programma: i suoi look sono sempre chiacchierati ed insieme a Soleil Sorge, per molti, le due ‘alfa woman’ della Casa formano la coppia più trendy dell’edizione. Per la dodicesima puntata del GF VIP, la Codegoni ha scelto un mini abito ultra sexy! Nonostante il collo alto e le maniche lunge, Sophie ha attirato l’attenzione del pubblico mettendo in mostra una scollatura da urlo!

Sophie Codegoni icona di stile al GF VIP: il mini dress azzurro conquista tutti

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda lo scorso venerdì 22 ottobre, Sophie Codegoni ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo con il suo mini dress azzurro.

La concorrente del reality per la dodicesima serata in onda su Canale 5 ha scelto un abitino firmato Amazuin, elasticizzato con collo alto e maniche lunghe. I dettagli originali del mini dress si notano sul ‘davanzale’: dei tagli cut out con stringhe regolabili rendono il vestito ultra sexy.

Attraverso il portale del brand, scopriamo che l’abito costa esattamente 292 euro! Per completare il look, Sophie ha scelto un sandalo alto ricamato con Swarovki firmato Ninalilou, dal valore di 350 euro.

L’abito mette in mostra anche la scritta in inglese che Sophie ha tatuato sulle costole: “Keep Going” che in italiano si traduce “Vai avanti“.

