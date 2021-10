Dimenticare il film Il Piccolo Lord e il suo interprete è davvero impossibile, com’è diventato oggi il suo attore? Ha 51 anni: resterete a bocca aperta!

Non c’è nessuno che, almeno una sola volta nella vita, non abbia visto il capolavoro di Jack Gold. Stiamo parlando proprio del film “Il piccolo Lord”. Uscito nel 1980, la pellicola cinematografica ha conquistato tutti immediatamente. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo. Ce ne da conferma il fatto che ancora oggi, a distanza di ben 41 anni dalla sua prima pubblicazione, il film oltre ad essere ancora amatissimo, rappresenta un vero e proprio cult del cinema.

Il protagonista indiscussa del film è stato lui: il giovanissimo Lord. Interpretato da Rick Schroder, il piccolo attore è entrato nel cuore degli spettatori sin da subito. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Nonostante la sua tenerissima età, il giovane Schroder ha conquistato tutti con la sua bravura, ma anche per la sua bellezza. Capelli biondi ed occhi azzurri, il buon Cedric aveva proprio l’aspetto di un lord. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? Scopriamolo!

Com’è diventato oggi Il piccolo lord dell’omonimo film? Impressionante

È stato proprio lui il protagonista indiscussa del film “Il piccolo lord”. Stiamo parlando proprio di Rick Schroder. Compiuto il debutto sul grande schermo quando era soltanto un ragazzino, all’età di 10 anni, veste i panni del piccolo Cedric. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Da come abbiamo potuto constatare sul web, la sua filmografia è davvero ricchissima. Ed anche le sue partecipazioni in tv o serie televisiva sono numerosissime. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di vederlo com’è diventato oggi?

Appurato che, all’epoca del film ne aveva 10 e che ad oggi sono trascorsi circa 41 anni, siete curiosi di sapere come si mostra il buon Rick Schroder? Ebbene: siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. E, vi assicuriamo, resterete davvero meravigliati quando lo vedrete. Guardate un po’ qui:

Insomma, saranno anche passati 41 anni dalla pellicola e Ricky Schroder avrà superato la soglia dei 50 anni, ma c’è da ammettere che il suo fascino è rimasto completamente invariato. Siete d’accordo?