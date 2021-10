È con la vittoria a Miss Italia nel 1999 che Manila Nazzaro ha esordito in tv, ma conoscevate questo retroscena sul suo conto?

Dopo Temptation Island Vip, esperienza condivisa col suo compagno Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha deciso di rimettersi in gioco in un nuovo reality: il Grande Fratello Vip.

Entrata a far parte della casa nel corso delle prime puntate, l’ex Miss Italia è riuscita ad amalgamarsi alla grande con la parte restante del gruppo. Molto amica di Soleil, con la quale ha rivelato di condividere diversi lati caratteriali, la splendida Nazzaro va d’accordo con tutti. E, quando sente le necessità di dire la propria opinione su una determinata situazione, non si tira affatto indietro. Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 1999. Quando, a distanza di 3 anni dalla sua prima partecipazione, prende parte all’edizione di quell’anno di Miss Italia. E ne esce vincitrice. Da quel momento, sono trascorsi 22 anni, eppure la carriera a cui ha dato inizio è davvero incredibile. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Conoscevate questo retroscena su Manila Nazzaro?

È da quando ha vinto Miss Italia nel 1999 che Manila Nazzaro è tra i volti amatissimi del piccolo schermo nostrano. Conduttrice televisiva, ma anche radiofonica ed apprezzatissima modella, la splendida foggiana ha cavalcato la cresta dell’onda subito dopo il titolo di più bella d’Italia. Nonostante, però, Manila sia amatissima, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo retroscena sul suo conto.

È da circa 22 anni che Manila Nazzaro è una presente fissa del piccolo schermo, ma siete curiosi di sapere quali sono i suoi studi? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, terminato il suo percorso liceale, la splendida Manila abbia deciso di iscriversi all’università. Ed, in particolare, alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Molto presto, però, sembrerebbe che la Nazzaro abbia deciso di chiamare strada. E di abbandonare, quindi, gli studi per dedicarsi alla carriera da modella.

Diteci la verità: voi ne eravate a conoscenza?