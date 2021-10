Quanti figli ha Jennifer Lopez: a 52 anni è una mamma stupenda; le curiosità sulla famiglia della meravigliosa star.

Il suo ritrovato amore con Ben Affleck ha fatto impazzire tutti negli ultimi mesi. Si, perché quella formata da Jennifer Lopez e l’attore è una delle coppie più amate di sempre. E, a distanza di quasi 20 anni anni, fa sognare di nuovo i fan. Una donna innamorata, J Lo, ma non solo del suo Ben: a 52 anni, la star è una splendida mamma, super legata ai suoi figli.

Ma in tanti si chiederanno quanti figli ha l’artista statunitense e chi è il papà? Se siete curiosi di scoprire i dettagli sulla splendida famiglia della Lopez, siete nel posto giusto.

LEGGI ANCHE —–>No, la chirurgia non c’entra! Come fa Jennifer Lopez a sembrare così giovane a 52 anni

Jennifer Lopez mamma splendida a 52 anni: quanti figli ha?

Jennifer Lopez è una cantante, attrice, ballerina, imprenditrice produttrice discografica e produttrice cinematografica. Ma, non per ultimo, J Lo è anche una meravigliosa mamma! Attualmente, la star è legata a quello che era stato un suo grande amore in passato, l’attore Ben Affleck: i due erano stati insieme dal 2002 al 2004. Dopo qualche anno, Jennifer ha conosciuto il padre dei suoi figli.

Parliamo del noto cantante Marc Anthony. precedentemente suo amico. I due sono convolati a nozze e dal loro matrimonio sono nati due gemelli, Emme e Maximilian David Muniz, detto Max. I due figli di J Lo sono nati il 22 febbraio del 2008 e oggi hanno, quindi, 13 anni. Come i genitori, entrambi hanno la passione per la musica: Emme ha cantato varie volte con la sua mamma in pubblico. In particolare, ha fatto impazzire tutti sul palco del Super Bowl nel febbraio del 2020.

LEGGI ANCHE —–>Jennifer Lopez ha un rapporto speciale con le figlie di Ben Affleck: il regalo ‘pazzesco’

Emme e Max sono gli unici figli di Jennifer Lopez, ma i due gemelli hanno altri fratelli, nati da precedenti relazioni del loro papà: si tratta di Arianna, nata nel ’94 dalla relazione tra Marc Anthony e Debbie Rosado, e di Cristian e Ryan, nati dal primo matrimonio con la modella Dayanara Torres. E voi, conoscevate questi dettagli sulla famiglia della mitica J Lo?