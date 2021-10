È scoppiato l’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne: la foto del bacio non lascia dubbi

È scoppiato l’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne: la foto del bacio non lascia più dubbi; scopriamo i dettagli.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. La nuova edizione della trasmissione di Maria De Filippi è iniziata da poco più di un mese, ma nello studio di Canale 5 è successo già di tutto. Ma anche fuori dallo studio! Tra due ex protagonisti del programma, infatti, sembra essere nato un vero sentimento.

I due si erano già mostrati insieme nei giorni precedenti, ma qualche ora fa è arrivata una foto inequivocabile: un bacio che spazza via ogni dubbio. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Siete nel posto giusto.

Uomini e Donne, è amore tra i due ex protagonisti: la foto del bacio conferma le voci

È nato l’amore tra due ex protagonisti di Uomini e Donne! In realtà, i due si sono conosciuti proprio nello studio della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi, ma il sentimento vero e proprio è sbocciato a telecamere spente. In molti avevano già capito che la frequentazione tra i due stesse procedendo bene, ma una foto non lascia spazio a dubbi: attraverso le stories di Instagram, l’ex corteggiatrice ha pubblicato uno scatto in cui bacia appassionatamente quello che a tutti gli effetti è il suo nuovo fidanzato. Di chi stiamo parlando? Guardate un po’:

Proprio così! Si tratta di Joele Milan e della sua ex corteggiatrice Ilaria Melis. I due sono stati “cacciati” dallo studio di Uomini e Donne proprio a causa di un presunto accordo preso durante un ballo. La fine dell’esperienza nel programma, però, non ha sancito la fine della loro frequentazione: i due si erano già mostrati insieme su Instagram e, qualche ora fa, finalmente la foto del bacio. Insomma, nonostante l’incidente di percorso in tv, è nato un vero amore! Tanti auguri di felicità alla nuova coppia.