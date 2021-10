Stefano Oradei, non solo ballerino: il retroscena del passato che quasi nessuno conosce

E’ tra i volti storici di Ballando con le stelle, ma non tutti sanno che Stefano Oradei in passato non era solo un ballerino: il retroscena.

Per tanti anni Stefano Oradei ha gareggiato insieme alle varie concorrenti che si sono avvicendate sul palco di Ballando con le stelle. Bello, atletico ed elegante, la sua classe e il suo talento nella danza hanno conquistato tutti.

Leggi anche—————->>>Ballando con le stelle, la coppia di concorrenti di nuovo sotto attacco: critiche durissime, animi sempre più tesi

A partire da questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci, lo stiamo vedendo nel cast dei professionisti insieme ai vip che partecipano come ballerini per una notte. Nato a Roma l’11 ottobre del 1983, Oradei ha studiato a fondo vari rami del ballo: flamenco, jazz, hip-hop, salsa e merengue, danza moderna, ecc. Diventato campione nazionale di danze latino americane a soli 19 anni, raggiunge il livello AS (cioè il livello più alto) in questo ambito.

Leggi anche—————>>>Ballando con le stelle, anche Memo Remigi in quarantena: “Rientrato in un tracciamento”

Tante le gare vinte anche all’estero: Spagna, Inghilterra, Francia e Germania, Stefano ha viaggiato tantissimo per lavoro. Inoltre, ha conseguito la laurea in Scienze Motorie all’Università dello IUSM. Nel suo percorso universitario, ha studiato anche psicologia dello sport, metodologia di allenamento e anatomia, tutte competenze che ha modo di mettere in pratica con la sua attività di insegnante.

Stefano Oradei, cosa faceva prima di dedicarsi solo alla danza: incredibile retroscena sul famoso ballerino

Della danza, Stefano decide di fare il suo lavoro per la vita all’età di 14 anni, quando sceglie di dedicarsi anima e corpo a quest’arte.

Ciò che non tutti immaginano che l’ex fidanzato della ballerina svedese Veera Kinnunen è stato in passato anche un calciatore ed ha giocato in due società dilettantistiche romane. Durante l’adolescenza ha praticato entrambe le discipline, per poi capire che la sua vera strada era quella che poi lo ha reso famoso.

E voi conoscevate il passato di Stefano come calciatore?