Il personaggio di Arianna, nella soap opera Un posto al sole, farà ritorno? L’attrice lo svela, e toglie ogni dubbio.

Dal 1996 Un posto al sole ci fa compagnia, tutte le sere, dal lunedì al venerdì. La soap opera di Rai Tre riscontra, fin dall’inizio, un forte successo. Ambientata a Napoli, interamente prodotta in Italia, è oggi, la più longeva.

La trama vede al centro dell’attenzione le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Sono tanti e diversi i temi portati nella serie, e attualissimi, come: bullismo, violenza sessuale, stalking, violenza domestica, adozione, abbandono, rifiuto. Dal 1996 ad oggi, sono entrati a far parte del cast tantissimi personaggi. Molti sono ancora oggi presenti, mentre altri sono andati via e altri ancora sono new entry.

L’anno scorso, c’è stato l’addio di Andrea Pergolesi, interpretato dall’attore Davide Devenuto. Subito dopo, però, anche Arianna, il personaggio che in Un posto al sole interpretava la moglie di Andrea, è andato via. I fan della soap opera si chiedono se questo personaggio possa prima o poi ritornare. E a tal proposito, l’attrice Samanta Piccinetti, ha tolto ogni dubbio, rispondendo in basso ad una foto da lei pubblicata.

Arianna, farà ritorno in Un posto al sole? L’attrice svela tutta la verità

In questi anni, molti personaggi hanno lasciato Un posto al sole. Soltanto l’anno scorso, Davide Devenuto, interprete di Andrea Pergolesi, ha lasciato definitivamente la soap. Ma poco dopo, anche il personaggio di Arianna Landi, moglie di Andrea, è andato via.

Samanta Piccinetti, l’amata attrice che interpreta Arianna, ha lasciato Un posto al sole, perchè in attesa della sua seconda figlia, nata poi nell’estate 2020. Sappiamo che, la Piccinetti è sposata con l’attore Michelangelo Tommaso, nella serie veste i panni di Filippo. Da tempo, ormai, i fan si chiedono se il personaggio di Arianna, farà il suo ritorno. L’attrice ha finalmente tolto i dubbi, rispondendo ai follower che, in basso ad una sua foto pubblicata, che la vede presente nella serie, hanno chiesto. Quindi, ci chiediamo, Arianna, ritornerà? Ecco cosa ha svelato Samanta:

Ebbene, a quanto pare, Arianna, farà ritorno in Un posto al sole. L’attrice ha commentato spiegando che per il suo personaggio è previsto il rientro: “Il rientro di Arianna è previsto, ma le tempistiche ancora sconosciute, bisogna aspettare ancora“.