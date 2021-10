Dopo Vite al Limite la paziente del dottor Nowzaradan si è mostrata così: non immaginereste mai com’era prima del programma!

Alla fine è proprio vero: Vite al Limite è uno di quei programmi che ti cambia la vita! E la storia che vi racconteremo tra qualche istante ne è proprio l’esempio.

Nel corso di queste lunghe settimane, vi abbiamo parlato della maggior parte dei pazienti del dottor Nowzaradan. E di come ciascuno di loro sentiva la forte necessità di cambiare radicalmente. Il peso con cui arrivavano nella clinica di Houston era piuttosto eccessivo. Ed è per questo motivo, quindi, che avevano un assoluto bisogno di ritornare in forma. Tra le tantissime storie che sono state raccontate a Vite al Limite e nelle sue nove stagioni, ce n’è una che ha catturato l’attenzione dei suoi telespettatori sin da subito. E che ancora adesso, a distanza di anni dalla messa in onda, continua ad essere tra le più gettonate. Di chi parliamo? Ebbene: facciamo riferimento alla storia di Chay. Ecco. Ad oggi, il paziente del dottor Now si mostra così, ma siete curiosi di sapere com’era prima? Non lo immaginereste mai!

Dopo Vite al Limite si mostra così, com’era prima? Non lo immaginereste mai

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, abbiamo avuto la possibilità di scoprire tantissime clamorose trasformazioni. Ne è l’esempio lampante la bella Erica Wall, come ricorderete. Oppure, Marla McCants. Ma non solo. Tra i cambiamenti choc, non possiamo fare a meno di citare quello di Chay, protagonista della terza stagione del docu-reality. Alla clinica del dottor Nowzaradan, il buon Guillory è arrivato con un peso di ben 271 kg. E, da come abbiamo potuto leggere sul web, è uscito con più di 50 kg in meno. Quello che, però, non può passare affatto inosservato e il cambiamento stravolgente della sua vita.

Oggi, infatti, Chay si mostra così. Non soltanto bellissima e curatissima in tutti i suoi dettagli, ma anche in gran forma. Siete curiosi di sapere, però, com’era prima? Eccola qui:

Avete visto proprio bene, si: Chay, prima di Vite al Limite, era un uomo! Grazie al percorso col dottor Nowzaradan non soltanto è riuscita a ritornare in forma, ma anche accettato una parte di sé. Complimenti vivissimi!