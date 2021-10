Ricordate il giovanissimo artista che faceva innamorare tutte ad inizio anni 2000? Oggi è un uomo: ha 34 anni ed è convolato a nozze con la sua Katie!

Ha segnato gli anni 2000 facendo innamorare le milioni di ragazzine che cantavano a squarciagola i suoi brani. Ricordate la canzone ‘Beautiful Soul’?

L’artista che faceva cantare le sue canzoni in tutto il mondo oggi ha 34 anni ed ha giurato amore eterno alla sua donna. Si è sposato! Parliamo di Jesse McCartney, classe ’87, diventato famoso ad inizio anni 2000 con la band Dream Street. A soli 15 anni ha intrapreso la carriera da solista e tra il 2004 e il 2008 la carriera del giovane Jesse è letteralmente scoppiata! In seguito non ha goduto dello stesso successo ma è rimasto attivo nel panorama musicale ed anche cinematografico! Il piccolo e bello McCartney oggi è un uomo: ha sposato la sua Katie!

Ricordate l’adorabile ragazzino? Dimenticatelo: ora è un uomo ed è convolato anche a nozze, che gioia!

L’idolo delle ragazzine ad inizio anni 2000 è convolato a nozze! Jesse McCarteney ha sposato Katie Peterson lo scorso 23 ottobre, in California, nella Riserva di Santa Lucia a Carmel.

La storia d’amore tra Jesse e l’attrice è nata 9 anni fa: la proposta di matrimonio è arrivata nel 2019 e pochi giorni fa, entrambi, hanno coronato il loro sogno. Si sono giurati amore eterno avanti ad amici e parenti. Hanno ballato sulle note di Lover, di Taylor Swift, regalando ai presenti emozioni uniche. Il cantante inoltre ha voluto dedicare alla moglie il brano Party Of Two, canzone scritta per lei circa due anni fa, in occasione della proposta di matrimonio.

Katie è la musa che ispira Jesse a scrivere ogni giorno, in maniera più profonda e matura le sue canzoni. L’attrice è spesso comparsa anche nei videclip musicali del cantante.