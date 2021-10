L’amatissima attrice si è sposata: il suo abito rosso fuoco ha lasciato tutti a bocca aperta; i dettagli delle nozze da sogno.

Un matrimonio da sogno, quello della famosa attrice. La vediamo tutti i giorni in tv, protagonista di una seguitissima serie, ma non l’avevamo mai vista così felice: la bellissima attrice è convolata a nozze! Un giorno speciale per lei, in occasione del quale ha indossato un abito assolutamente originale: color rosso fuoco!

Abito ed allestimento decisamente “rock” per i festeggiamenti della coppia: “la notte gotica perfetta”, ha scritto su Instagram, descrivendo il giorno del suo matrimonio. Curiosi di sapere chi è questa meravigliosa sposa? Piccolo indizio: è una protagonista di Beautiful!

L’amatissima attrice si è sposata con un abito rosso fuoco: semplicemente incantevole

“Ho sognato questo vestito da anni e ha superato le aspettative”, scrive la sposa su Instagram, ringraziando coloro che hanno reso il giorno del suo matrimonio unico. Una festa in cui l’attrice si è sentita una vera regina rock, scegliendo un abito a strappo, con stivali altissimi in pizzo e velo. Un abito unico, anche perché di colore rosso fuoco! Un look che ha colpito tutti, proprio come il resto dell’allestimento del wedding: ma siete curiosi di scoprire chi è questa sposa super originale?

Si tratta di Courtney Hope, protagonista dell’amatissima soap opera Beautiful. Nella serie americana, l’attrice interpreta Sally Spectra Junior. Un’emozione unica per l’attrice, che ha sposato il collega Chad Lewis Duell, noto soprattutto per il ruolo di Micheal Corinthos nella soap General Hospital. Il matrimonio da sogno si è celebrato il 23 ottobre 2021 e, tra gli invitati, ci sono stati anche diversi volti di Beautiful, come Katherine Kelly Lang e Jennifer Gareis, che interpretano rispettivamente le sorelle Brooke e Donna Logan.

Pioggia di messaggi di auguri per la coppia, che ha condiviso tante immagini del matrimonio sui social. Correte sui loro profili Instagram ufficiali per tante foto speciali delle nozze. Non possiamo che augurare ai neo sposi l’inizio di una vita felice insieme!