Avete mai visto la casa di Victoria e David Beckham? Comfort pazzeschi, non crederete ai vostri occhi

Situata a ovest di Londra, la casa di Victoria e David Beckham vi lascerà senza fiato: una villa dal costo di 38 milioni di euro!

L’ex Spice Girl Victoria Addams è ormai conosciuta da tutti col cognome di suo marito David Backham. D’altronde, lei e l’ex calciatore sono una coppia solidissima da molti anni e la loro unione non conosce crisi.

Dato il cospicuo patrimonio della favolosa coppia, non stupisce che i due abbiano varie case sparse per il mondo, ma quella ‘ufficiale’ si trova nella capitale inglese. L’avete mai vista? Vi anticipiamo che con un costo di ben 38 milioni di euro, si tratta di una dimora a dir poco principesca!

A saltare subito all’occhio è la classe degli ambienti, ma non c’è da meravigliarsi: Victoria ha sempre mostrato un gusto molto raffinato nell’abbigliamento, non a caso era soprannominata “Posh Spice” quando faceva parte della girl band britannica.

Non immaginereste mai cosa si trova al suo interno!

La casa di Victoria e David Beckham è una vera reggia: dettagli pazzeschi, resterete a bocca aperta

Comprata nel 2013, Victoria e David vi hanno apportato molte modifiche nel corso degli anni. Ad oggi, la villa comprende ben 6 bagni, (uno per ciascun membro della famiglia), una sala dedicata solo alle scarpe, cabina massaggi, palestra, cantina dei vini e bagno per gli ospiti.

Non è finita qui: la favolosa dimora è dotata anche di una sala cinema, una piscina coperta e un giardino con l’aria condizionata. L’intero progetto è opera del celebre designer Rose Uniacke.

A prevalere sono il bianco e il nero, come si vede in questa foto dove Victoria è sulla scalinata usata per molti dei suoi scatti su Instagram.

Da notare lo stile classico del caminetto in salotto, che contrasta con l’opera d’arte con il neon di Tracey Emin posizionata di fronte.