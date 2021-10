Ogni sedia costa 4000 euro! La casa di Madonna vi lascerà senza fiato

La casa della popstar Madonna vi lascerà senza fiato, ogni sedia costa 4000 euro: il design è in gran parte Made in Italy

Avete mai visto la casa di Veronica Ciccone? Vederla vi lascerà veramente senza fiato. Solo le sedie costano 4000 euro l’una. Il design è in gran parte Made in Italy, segno che la Ciccone resta legata alle sue origini.

La casa di Madonna vi lascerà senza fiato

Veronica Ciccone, in arte Madonna, è una delle pop star più amate nella storia della musica. È definita la “Regina del Pop” ed è divenuta famosa, oltre che per la sua straordinaria bravura, anche per il suo stile a tratti ‘trasgressivo’. È stata spesso in testa alle classifiche mondiali e tra i suoi brani più famosi ricordiamo sicuramente Like a Virgin, La isla bonita, Vogue, Frozen, Hung Up, 4 Minutes e tanti altri ancora.

Durante la sua carriera ha battuto molti record: è l’artista ad aver piazzato più DVD musicali alla prima posizione nella Billboard Albums Chart negli USA; lo Sweet Tour del 2010 è il tour di maggior successo di un’artista donna con un incasso di oltre 400 milioni di dollari in 85 tappe. Ha vinto anche numerosi premi, tra cui 50 Billboard Music Awards e 7 Grammy Awards. Ha vinto anche il Golden Globe per la migliore attrice nel film Evita e per la migliore canzone originale per Masterpiece.

La carriera di Veronica Ciccone molti la conosceranno, ma avete mai visto la sua casa? È veramente spettacolare. In occasione dell’uscita del suo documentario “Madame X”, Madonna ha condiviso una serie di scatti dalla sua abitazione. Da questi possiamo notare arredi e oggetti di una nota azienda italiana. Lo stile della sua casa, infatti, è quasi interamente Made in Italy.

La casa della Ciccone possiede morbidi tappeti, mobili antichi, foto artistiche, divani bouclé, una vasta collezione di reliquie religiosa e soprattutto delle sedie costosissime. Ogni sedia, prodotta dalla nota azienda italiana, viene serigrafata, dipinta e laccata a mano. Lo schienale delle sedie è un volto con passamontagna che guarda indiscreto. Il prezzo per ogni sedia è veramente da brividi: 4.400 euro.