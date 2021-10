Claudio Baglioni festeggia: la notizia che aspettavano tutti da tempo è finalmente arrivata. Il celebre cantante torna finalmente in tv!

Claudio Baglioni, classe ’51, è uno dei cantautori più amati nel nostro paese, nonché celebre volto televisivo. Gli italiani possono gioire: lo rivedremo presto in tv!

Ha trascorso la vita tra successi intramontabili che lo hanno consacrato tra i grandi miti della musica italiana. Le emozioni regalate dal cantante sono impossibili da dimenticare: i suoi testi hanno segnato generazioni e generazioni. Nel corso della sua carriera, Baglioni ha lavorato anche in tv: ad esempio, è stato per due anni di seguito direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, nel 2018 e nel 2019. Il cantante è pronto a ritornare nel piccolo schermo: è arrivata la notizia che in tanti aspettavano.

Claudio Baglioni può finalmente festeggiare: la notizia che aspettava da tempo è arrivata

Con uno spot pubblicitario, Mediaset annuncia lo show evento con Claudio Baglioni che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Il celebre cantautore può finalmente festeggiare insieme ai suoi fan: presto su Canale 5 regalerà tantissime emozioni.

“Un uomo di varie età, un uomo di varietà” si è trasformato in ‘Uà‘: è questo il titolo del nuovo programma in cui Claudio Baglioni sarà assoluto protagonista. E’ lo spot pubblicitario a svelare questo particolare.

Nel nuovo programma tv delle reti Mediaset ci saranno tanti ospiti, tanta musica. Sarà un varietà 2.0 che si svolgerà negli studi di All Together Now, a Roma, e che andrà in onda su Canale 5. Il celebre cantante, icona della musica italiana, prossimamente tornerà nel piccolo schermo per celebrare, con ‘Uà’, la sua cinquantennale carriera televisiva.

Dopo concerti, programmi, il Festival di Sanremo, Baglioni torna nel piccolo schermo con qualcosa di tutto suo: sarà, senza dubbio, un successo.

