Erio ha stregato i giudici ed il pubblico di X Factor 2021: il cantante con la sua voce riesce a regalare emozioni uniche, ecco le curiosità sul suo conto.

X Factor 2021 è entrato nel vivo: giovedì 28 ottobre 2021 ci sarà il primo attesissimo live show!

Manuel Agnelli ha scelto nel suo team Erio, l’uomo che con la sua voce ha stregato tutti. Un timbro unico ha emozionato il pubblico ed il giudice del talent show che non ha potuto fare a meno di portarlo con sé in questa nuova avventura. Con “Please, please, please, let me get what I want” dei The Smiths, l’esibizione di Erio agli Home Visit ha messo la pelle d’oca. Ma qual è il suo nome completo, da dove viene? Cosa sappiamo sul suo conto?

X Factor 2021, Erio strega tutti con la sua voce: il suo nome e da dove viene

E’ entrato a far parte del cast di X Factor 2021 un artista visionario, apparentemente folle. Lui è Erio e la sua voce ha stregato tutti.

Sul portale Rockit siamo riusciti a scoprire qualche informazione sul suo conto. Dopo aver studiato canto lirico e composizione, il talento di 35 anni ha iniziato a scrivere alcuni brani. Fabiano Franocich, suo nome di battesimo, grazie alla casa discografica La Tempesta, ha inciso le sue prime canzoni: il successo è stato immediato considerato il magnifico timbro di voce dell’artista. ‘Inesse’ è il suo ultimo disco, pubblicato nel 2018, nello stesso anno in cui si è esibito al Concerto Del Primo Maggio.

Il livornese con le sue esibizioni ad X Factor ha fatto innamorare Manuel Agnelli e gli altri giudici: è entrato, grazie al suo talento, a far parte del cast del talent show in onda su Sky Uno. Sarà giovedì 28 ottobre sul palco del primo live show!

Su Instagram conta oltre 18 mila follower, nonostante i pochi contenuti.

