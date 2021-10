La famosissima star si mostra senza trucco: al naturale è ancora più bella

La famosissima star si mostra senza trucco: con il volto al naturale è ancora più bella.

L’ultimo film che l’ha vista protagonista risale proprio a quest’anno. L’amatissima attrice è stata scelta per recitare nel film Locked Down. La trama concentra l’attenzione su una coppia sposata ma scontenta che vive a Londra.

E’ chiaro dal titolo che, la storia prende spunto sul periodo vissuto durante il lokdown. Anne Hathaway è stata scelta per rivestire i panni della protagonista. Sappiamo che, nella sua lunga carriera, i film cui ha preso parte sono tantissimi. Nel 1999, ha debuttato sul piccolo schermo, nella serie televisiva statunitense Get Real. Al cinema, il suo primissimo ruolo, è arrivato due anni dopo. Anche l’attrice utilizza i social e il suo profilo è seguitissimo. Curiosando tra le immagini, una ha catturato l’attenzione dei follower e anche la nostra: la Hathaway si è mostrata senza trucco, voi l’avete mai vista?

Leggi anche Anne Hathaway, avete mai visto il marito dell’attrice? Lo conosciamo benissimo

La star del cinema si mostra senza trucco: al naturale incanta instagram

Anne Hathaway è un’attrice amata in tutto il mondo. Il talento non le manca, come anche la bellezza. Era giovanissima quando ha debuttato sul piccolo schermo, nella serie televisiva Get Real. Due anni più tardi, il debutto al cinema, nella commedia della Disney, Pretty Princess, dove ha recitato come protagonista.

Leggi anche Qui era un bambino, oggi è un attore molto amato: a soli 12 anni il primo ruolo

Anche la star è molto attiva sui social. Il suo canale instagram conta ben 21 milioni di follower, un numero davvero impressionante. Proprio sul suo profilo, l’attrice pubblica molti scatti e non mancano menzioni a temi importanti. Tra le tante foto, una ha catturato subito l’attenzione. La Hathaway si è mostrata senza trucco:

Cosa ne pensate guardando il volto dell’attrice completamente al naturale? Non possiamo non ammettere che è meravigliosa. Senza un filo di make-up è ancora più bella e ha un viso raggiante e pulito. Non è la sola foto senza filtri che la star ha reso nota su instagram, a quanto pare, non ha nessun tipo di problema a mostrarsi così. Ovviamente, tutti i suoi post sono accolti da migliaia di commenti.