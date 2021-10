“Stiamo insieme da 19 anni”: il famoso conduttore televisivo parla della sua storia d’amore

Il famoso conduttore televisivo parla della sua storia d’amore che dura da circa diciannove anni: ecco le sue parole

“Stiamo insieme da 19 anni. Ci rispettiamo molto“: il famoso conduttore si è lasciato andare in un’intervista televisiva con una confessione molto romantica. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Il famoso conduttore televisivo parla della sua storia d’amore

Alfonso Signorini è un famoso conduttore televisivo, oltre che giornalista e direttore del settimanale Chi. Da anni è uno dei volti del Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5. Ha iniziato prima come opinionista, affiancando la conduttrice Ilary Blasi, e adesso è autore e conduttore del programma televisivo.

In merito alla sua sua vita privata, invece, Signorini è legato sentimentalmente a Paolo Galimberti da circa 19 anni. Paolo è un imprenditore e politico. È stato presidente dei giovani di Confcommercio ed è stato eletto senatore della XVII legislatura della Repubblica Italiana nel 2013 nella circoscrizione Lombardia per Il Popolo della Libertà. Con la sospensione del Pdl, nel novembre 2013 ha aderito a Forza Italia, di cui diventa Vice Presidente Tesoriere in Lombardia.

Signorini è stato ospite nella scorsa puntata di “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il giornalista e conduttore televisivo ha parlato della sua storia d’amore con Paolo Galimberti: “Stiamo insieme da 19 anni. Ci rispettiamo molto. Abbiamo due vite parallele e molta autonomia, ognuno ha la sua casa e la sua vita. È la qualità del tempo ciò che fa la differenza”.

Paolo piaceva molto alla madre del conduttore televisivo, scomparsa ormai da tempo e al quale Alfonso era molto legato. A “Verissimo”, infatti, il giornalista ha dichiarato: “Se penso ad una storia d’amore senza fine, penso a mia mamma“.

Sempre su Paolo, invece, ha dichiarato di avere un rapporto molto stretto con lui. Paolo gli è stato molto vicino quando il giornalista ha contratto il Covid-19.

“Paolo voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto” – ha dichiarato nello studio di Verissimo – “Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva proposto di venire a dormire nel mio garage, di modo che io sapessi che, se avessi avuto bisogno, lui sarebbe stato subito lì, pronto ad aiutarmi”.