Gemma Galgani negli ultimi mesi si è sottoposta ad un’operazione di chirurgia estetica, si è rifatta il seno: avete visto le foto del prima e dopo?

Protagonista indiscussa dello studio di Uomini e Donne non è solo Maria De Filippi, o l’opinionista Tina Cipollari. Ad attirare l’attenzione e far chiacchierare tutti anche Gemma Galgani.

La Dama del Trono Over si ritrova a far parte del dating show già da diversi anni: il suo obiettivo è quello di ritrovare l’amore, autentico e romantico. Riuscirà a trovare un Cavaliere degno di questo nome? Intanto, nel corso di questi ultimi mesi ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per far pace con alcuni ‘difetti’ che proprio non è riuscita a buttar giù. Dopo il ritocco alle labbra, dopo il lifting, Gemma ha deciso di rifarsi il seno. La prima fotografia della ‘nuova’ Galgani la pubblicò, prima che iniziasse il programma, il settimanale Nuovo Tv.

Gemma Galgani e il seno rifatto: avete mai visto la foto del prima e dopo?

Gemma Galgani alle pagine di Nuovo TV spiegò di essersi rifatta il seno per ritrovare il decolletè di quando era ragazza. Per lei è stata una gioia immensa.

“Ho ceduto alla vanità” confessò la Dama del Trono Over, fiera del suo corpo. Nonostante i suoi 71 anni, Gemma ha scelto di ricorrere al bisturi anche per avere una chance in più di trovare il principe azzurro. Dopo i numerosi due di picche da parte di diversi Cavalieri, arrivati nel corso della sua avventura nel programma di Maria De Filippi, la Galgani riuscirà a porre rimedio alla sua vita sentimentale?

Questa una fotografia prima che si rivolgesse ad un chirurgo estetico:

