La riconoscete? Qui aveva qualche anno in meno, oggi è una cantante amatissima: l’abbiamo vista proprio ad Amici.

In questa foto era giovanissima, anche se, ancora adesso lo è. Lo scatto non è vecchissimo, ma è esattamente del 2015. Oggi è un’artista molto amata e affermata, ma, fin da piccola, ha sempre avuto la forte passione per la musica.

Negli anni, grazie al talento e al sacrificio, è riuscita a fare della sua passione il suo lavoro. L’abbiamo vista ad Amici nella diciassettesima edizione. Non è riuscita ad arrivare in finale, ma è stata eliminata, con grande dispiacere dei telespettatori, alla semifinale. L’avete riconosciuta?

Giovanissima, è un’amatissima cantante: ci ha conquistato con la sua voce ad Amici

Oggi, la cantante che vediamo nella foto in alto ha 21 anni. Lo scatto risale al 2015, quindi, facendo i calcoli, aveva qualche anno in meno, ed era un’adolescente. L’abbiamo tanto amata e ammirata ad Amici di Maria De Filippi.

E’ entrata a far parte della scuola nel 2018, esattamente nella diciassettesima edizione. L’artista è arrivata in semifinale, ma è stata poi eliminata, non accedendo alla finale. Voce pazzesca e talento da vendere, ci ha letteralmente conquistato. Osservando lo scatto mostrato, l’avete riconosciuta? I cambiamenti non sono evidenti, gli anni passati non sono molti, e lei è giovanissima oggi.

Nell’immagine è fotografata la bellissima e bravissima Emma Muscat. All’interno della scuola ha lasciato a bocca aperta tutti. Qui, aveva anche allacciato una storia d’amore con Biondo, lo ricordate, vero? La storia è proseguita anche fuori, ma ad un certo punto, hanno preso strade diverse. Dopo l’esperienza nella scuola più spiata d’Italia, Emma ha firmato un contratto con la Warner Music Italy. In seguito alla sua esperienza ad Amici, ha partecipato a Isle of MTV 2018 insieme a Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala. Ha già collaborato con grandi artisti. Il suo ultimo singolo è uscito pochi mesi fa, il 25 giugno 2021. La cantante ha collaborato con il rapper Astol e il cantautore spagnolo Àlvaro De Luna, pubblicando Meglio di sera.