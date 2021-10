L’Isola dei Famosi, ex vincitore ha ritrovato l’amore: finalmente è uscito allo scoperto con la fidanzata

Un ex vincitore de “L’Isola dei Famosi” ha ritrovato l’amore: l’ex naufrago è finalmente uscito allo scoperto con la sua fidanzata

Grande gioia per l’ex naufrago, nonché vincitore, del reality show “L’Isola dei Famosi”. L’uomo ha ritrovato l’amore ed è finalmente uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, di cui però si conosce solo il nome. Di seguito vi sveliamo la sua identità.

LEGGI ANCHE: L’Isola dei Famosi, è mamma per la seconda volta: “Ti amiamo piccola Indiah”, annuncio pazzesco

L’Isola dei Famosi, ex vincitore ha ritrovato l’amore

Un ex vincitore del reality show “L’Isola dei Famosi” ha ritrovato l’amore. L’ex naufrago è finalmente uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata in occasione del Festival del Cinema di Roma.

Se non avete ancora capito, stiamo parlando di Raz Degan. L’attore, regista ed ex modello israeliano ha partecipato nel 2017 alla dodicesima edizione del reality show di Canale 5. L’israeliano fece un percorso a parte rispetto agli altri concorrenti, isolandosi totalmente dal gruppo. Come una sorta di Robinson Crusoe, Raz riuscì ad attirare il pubblico, trionfando in finale.

LEGGI ANCHE: All’Isola dei Famosi lo vedevamo così: ecco come Raz Degan si mostra oggi

L’attore è divenuto famoso nel nostro paese anche per la storia d’amore con Paola Barale, famosa showgirl. I due sono stati insieme dal 2002 al 2015, anche se la loro storia d’amore ha vissuti tantissimi alti e bassi. La Barale fu ospite anche all’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a Degan. In quell’occasione sembrava che i due potessero tornare insieme, ma non ci fu il lieto fine atteso dal pubblico.

Adesso sembra che l’attore e regista israeliano abbia ritrovato l’amore. Degan è infatti uscito allo scoperto insieme alla sua nuova fidanzata in occasione del Festival del Cinema di Roma. Degan ha sfilato sul red carpet insieme alla sua compagna. Di lei, però, conosciamo solo il nome: Stuart.

LEGGI ANCHE: Raz Degan, forse non avete mai visto la sua splendida mamma: incredibile somiglianza

Degan e Stuart stanno insieme da circa due anni e vivono il loro amore nel più totale riserbo. Il loro rapporto si è rafforzato soprattutto durante il lockdown. In un’intervista a “Verissimo”, l’israeliano aveva dichiarato: “È una sirena. Sto molto bene con lei. Non posso dire molto, significherebbe entrare nella sua vita privata. Ho sempre difeso la mia privacy, sono un po’ antico, non mi piace mettere la mia vita privata sui social”.