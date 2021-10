Conoscete i dettagli sulla storia d’amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson? I due sono stati insieme circa 5 anni: perchè si sono lasciati?

Bella ed Edward, Kristen e Robert. Hanno fatto innamorare milioni di ragazzine, sognare fan di tutto il mondo: belli ed innamorati, la loro storia d’amore è durata circa cinque anni.

Dal 2008 al 2013 la coppia di attori ha vissuto una storia d’amore intensa, giunta al capolinea per motivi che, probabilmente, nessuno avrebbe immaginato. “Siamo stati insieme per anni. È stato il mio primo amore. È la persona migliore del mondo” raccontò Kristen Stewart in un’intervista. I giornali parlavano solo di loro, i paparazzi seguivano ogni loro mossa: “Ci è stato tolto così tanto che, nel tentativo di controllare ogni aspetto, dicevamo ‘No, non ne parleremo mai. Mai. Perché è nostro“, spiegò l’attrice a Harper’s Bazaar UK. Ma perchè la loro storia è giunta poi al capolinea?

Kristen Stewart e Robert Pattinson, la storia d’amore sul set e nella realtà: ma perchè si sono lasciati?

I protagonisti di Twilight sono stati a lungo fidanzati, anche nella vita reale. Nel 2008 si sono incontrati sul set della famosa saga e si sono innamorati.

I fan del grande schermo erano davvero ossessionati dalla love story: uscirono allo scoperto nel maggio del 2009. Dopo circa 4 anni qualcosa è andato storto. Robert Pattinson, secondo quanto riportano i media di gossip di tutto il mondo, lasciò il nido d’amore della coppia, trasferendosi altrove. Cosa successe?

Edward Cullen di Twilight scoprì che la sua Bella, nella realtà, aveva una relazione con il regista Rupert Sanders! Il tradimento sancì la fine della storia d’amore tra le due star di Hollywood che, pensavano, in ottica futura, già al matrimonio.

Dopo la separazione con Robert, l’attrice ha parlato poi della sua sessualità: oggi la protagonista di ‘Spencer’ è fidanzata con Dylan Meyer, l’attrice di cui si è innamorata.

