Matrimonio a prima vista 7: quello che accade tra Dalila e Manuel è del tutto inaspettato

Matrimonio a prima vista 7, quello che è accaduto tra Manuel e Dalila è del tutto inaspettato.

Una nuova puntata di Matrimonio a prima vista andrà in onda questa sera, martedì 26 ottobre. La scorsa volta, le coppie, sono rientrate dal viaggio di nozze e hanno iniziato a viversi, con la convivenza. Non per tutte è andata nel migliore di modi.

Tra Davide e Martina sembrerebbe che le cose non vadano affatto bene. Lo sposo, tornato a casa dalla sposa, le ha fatto recapitare dei fiori e un biglietto. Biglietto che, non è stato accolto con piacere dalla donna, trovando nelle parole di Davide un’esagerazione. Ma non è solo questo il punto. Lei ha raccontato di aver ricevuto un messaggio in precedenza dal suo ex, in cui era scritto di non sposarsi. A quel punto, è stato inevitabile lo scontro. Tra Jessica e Sergio, il rapporto sembra andare per il verso giusto, almeno, per il momento. Ma cosa succederà nella nuova puntata? A quanto pare, il colpo di scena interesserà un’altra coppia, stiamo parlando di Manuel e Dalila: entriamo nei dettagli.

Matrimonio a prima vista 7: tra Dalila e Manuel accade qualcosa del tutto inaspettato

Sicuramente sarà una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese. L’esperienza di Matrimonio a prima vista, per le coppie, è entrata nel vivo della convivenza. Nella puntata di questa sera, avremo modo di seguire l’incontro tra spose e sposi.

Si confronteranno, cercando di capire come stanno andando le cose. Dalila, racconterà a Martina e Jessica, che il suo matrimonio con Manuel va a gonfie vele. Per loro, come abbiamo visto, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La passione non è mancata e la chimica è sempre stata presente. Ma sarà proprio a questo punto che, Jessica farà tornare Dalila con i piedi a terra. La moglie di Sergio chiederà a quest’ultima se non è stata proprio lei a creare la favola perfetta, in cui, tutto, insieme ovviamente a Manuel, deve incastrarsi a prescindere dagli imprevisti. La sposa dopo un iniziale confronto in cui non sembra muoversi sulle sue idee, poi torna a pensarci sempre più.

I dubbi hanno cominciato a prendere il sopravvento ed è a quel punto che, è successo, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dalila ne ha parlato con Manuel e pian piano i dubbi sono diventati sempre più grandi, e la discussione è stata inevitabile. Sembrerebbe che, nel corso delle puntate, qualcosa si rompa. Ma cosa succederà esattamente? Non resta che seguire questa scoppiettante edizione di Matrimonio a prima vista per scoprirlo!