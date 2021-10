Oggi è così, ma vedere com’era vi lascerà senza parole: prima di Vite al Limite pesava quasi 300 kg; la straordinaria trasformazione della protagonista del programma.

Di cambiamenti shock, a Vite a Limite, ne abbiamo visti tanti nel corso degli anni. La trasmissione di Real Time mostra il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi. Pazienti arrivati davvero al limite, che decidono di dare una svolta alla propria vita rivolgendosi al dottor Nowzaradan. Tra le storie rimaste maggiormente impresse nei telespettatori c’è senza dubbio quella di Amber.

Amber Rachdi ha partecipato alla terza edizione della trasmissione, nel 2015, quando aveva solo 23 anni. Oggi ha preso in mano la sua vita ed è come nello scatto che vi mostriamo: la ragazza ha perso più di 180 kg. Ma siete curiosi di vedere com’era prima del dimagrimento? Trasformazione incredibile, resterete di stucco.

Oggi Amber è meravigliosa, ma avete visto com’era prima di Vite al Limite? Cambiamento shock

Prima di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan alla clinica di Houston, Amber pesava ben 298 kg. Una condizione a cui è arrivata usando il cibo come rifugio, per calmare i suoi attacchi di ansia e di panico. Ma è quando i medici le comunicarono il suo alto rischio di morire prima dei 30 anni che Amber ha deciso di cambiare vita. La giovane si è rivolta a Vite al Limite e di cambiare la sua vita. Una vita che le impediva di svolgere le azioni più semplici, come camminare. Ecco com’era prima del notevole dimagrimento:

Oggi Amber ha perso 181 kg ed è una vera e propria star su Instagram. Il suo profilo, con tanto di spunta blu, è seguitissima dai fan, che hanno ammirato e seguito la sua battaglia, durante la quale è stata supportata anche da uno psicologo. Un esempio importante, quello di Amber. Cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale?