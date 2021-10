Paolo Bonolis parla a cuore aperto della moglie in un’intervista: il celebre conduttore ha raccontato del grande amore e della stima che prova per Sonia Bruganelli.

Tra le coppie più chiacchierate ed apprezzate della televisione italiana c’è quella composta da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Il celebre conduttore televisivo e l’opinionista del Grande Fratello VIP stanno insieme dal 1997. Si sono sposati nel 2002 ed hanno dato alla luce tre figli, Silvia, Davide ed Adele. L’amore che li lega è davvero unico: insieme da 24 anni, nel corso di una puntata del GF VIP, Sonia ha raccontato come suo marito avrebbe tentato di conquistarla. A suo dire, si sarebbe finto più ricco di ciò che è in realtà. Il conduttore ha poi replicato alla frecciatina della moglie: “Sono andato a prenderla con la prima barca che c’era, le ho fatto una sorpresa, ovvio che non fosse mia… Ma a scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa. Noi prendiamo in giro i ragazzi, loro prendono in giro noi. Diciamo che dovendo vivere la vita tendiamo a essere leggeri” . Nel corso dell’intervista per Il Corriere della Sera, il conduttore ha aggiunto parole magnifiche per la moglie.

Paolo Bonolis a cuore aperto: “Tra le cose che mi sono sempre piaciute di Sonia…”

Il famoso conduttore televisivo, uno dei più amati dagli italiani, nel corso della sua intervista a Il Corriere della Sera, ha usato parole magnifiche per descrivere la moglie.

“Tra le tante cose che mi sono sempre piaciute di Sonia c’è che ha sempre avuto una lettura del circostante e delle persone che le sono accanto abbastanza priva di sovrastrutture, vede ciò che vede senza preconcetti, e lo sa esprimere molto bene senza camminare sulle uova. E questo fa di lei un personaggio adatto al ruolo. Come opinionista penso che sia decisamente brava” ha detto Bonolis, riferendosi al ruolo televisivo che la Bruganelli ricopre al GF VIP.

