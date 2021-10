Ricordate Alberto Castagna? Lei è sua figlia: com’è diventata oggi e cosa fa nella vita

Alberto Castagna ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti noi: avete visto com’è oggi la figlia dell’amatissimo conduttore?

Sono ormai molti anni che la tv italiana ha dovuto fare a meno di lui: il compianto giornalista e conduttore tv Alberto Castagna se ne andò davvero troppo presto e ancora oggi è ricordato da molti.

Originario di Castiglion Fiorentino, debuttò come giornalista del TG2, ma fu come conduttore de I Fatti Vostri che ottenne un successo clamoroso vincendo addirittura il Telegatto come “Personaggio maschile dell’anno” nel ’93, anno in cui passò alla Fininvest.

Era il 1° marzo 2005 quando Paolo Bonolis, dal palco del Festival di Sanremo, annunciò la morte di Alberto: un dolore immenso per i suoi cari, tra cui l’ex moglie Pucci Romano e sua figlia, allora appena tredicenne.

Nonostante la separazione dei genitori a Carolina non è mai mancato l’amore di suo padre e la sua perdita non è stata facile da accettare. Nata nel 1992, oggi Carolina ha 29 anni ed ha sempre vissuto lontana dai riflettori. Proprio come la madre, ha conseguito una laurea in Medicina. Ma com’è diventata ora che è una donna?

Alberto Castagna, sua figlia Carolina è il suo ritratto: incredibile

Carolina ha un ottimo rapporto anche con Francesca Rettondini, con la quale Alberto ebbe una lunga relazione. Appassionata di viaggi, architettura, tatuaggi e animali, ha un cane di nome Sasà.

Non si sa se sia fidanzata attualmente, perché data la sua riservatezza, neanche dai social si riesce a carpire questa informazione. Come mostra questa immagine tratta dal suo profilo Instagram, Carolina è una ragazza molto bella e somiglia tantissimo a suo padre.

Visto? Cosa vi dicevamo?