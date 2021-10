Verissimo, spiazzante confessione di Romina Power: “Al Bano non è stato il primo”

Ospite domenica 24 ottobre a Verissimo, Romina Power ha lasciato tutti a bocca aperta: guardate cosa ha confessato su Al Bano!

Invitata da Silvia Toffanin nel salotto domenicale di Canale 5, domenica 24 ottobre, in occasione dei suoi 70 anni, Romina Power raccontato le tappe più significative della sua vita professionale e privata.

Un’esistenza vissuta da sempre sotto i riflettori, forse anche prima di nascere. Figlia di due star come Tyron Power e Linda Christian, l’amatissima Romina ha condiviso col pubblico gioie e dolori.

Purtroppo questi ultimi non le sono mancati di certo, ma l’amore per i suoi figli l’ha sempre sostenuta. Anche il legame con l’ex marito Al Bano resta un punto fisso della sua vita: i due hanno conservato un affetto profondo nonostante i loro percorsi si siano divisi molti anni fa.

Anche i fan l’hanno conosciuta come la donna che aveva rubato il cuore del celebre cantante pugliese ed è normale che ancora oggi, nell’immaginario collettivo, Al Bano e Romina siano ancora inseparabili.

A proposito dell’ex marito, la cantante ha fatto una confessione davvero inaspettata ai microfoni di Verissimo, guardate cosa ha detto.

Romina Power e Al Bano: a Verissimo, il retroscena che nessuno immaginava

Dopo la separazione da Al Bano, Romina non ha più avuto relazioni ufficiali nonostante le occasioni non le siano affatto mancate. Ha spiegato che per lei la libertà è molto importante e che, una volta provata, non ha voluto più perderla.

Riguardo ad Al Bano, ha rivelato quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: quando Silvia Toffanin le ha chiesto se l’artista di Cellino San Marco sia stato il suo primo amore, Romina ha risposto di no. “No! Il primo amore è stato Stash. Viveva all’accademia Medici di Roma, lui sembrava già un principe di altri tempi. È stato un momento magico”, ha raccontato. “Al Bano forse è stato quello che è durato di più, anzi senza forse. È durato 29 anni, pensa tu!”, ha detto ad un’incredula Toffanin.

Una dichiarazione inattesa da molti indubbiamente: ha sorpreso anche voi?