Adriana Volpe, la sua dialettica in tv incanta tutti: ricordate che titolo di studio ha?

Opinionista insieme a Sonia Bruganelli di questo GF Vip 6, Adriana Volpe è molto amata dal pubblico: ricordate il suo titolo di studio?

Ex modella, attrice, conduttrice e ora anche opinionista nello stesso reality che la vide concorrente l’anno scorso: la carriera di Adriana Volpe è una delle più ricche della tv e il carisma è una delle qualità che la rendono così amata dal pubblico.

Leggi anche—————>>>Adriana Volpe, a casa sua trionfa l’eleganza: che meraviglia!

La sua bellezza, che le ha permesso in passato di diventare una modella di successo, è sotto gli occhi di tutti, ma ad affascinare di lei sono la grande capacità di comunicazione, il garbo, l’eleganza e tanto altro. Sarà anche per questo che Alfonso Signorini l’avrà voluta quest’anno come opinionista, insieme a Sonia Bruganelli, del GF Vip.

Al famoso reality di Canale 5, Adriana partecipò anche nelle vesti di concorrente della quarta edizione e, prima di autoeliminarsi per motivi familiari, era considerata tra i probabili vincitori.

Leggi anche—————–>>>Adriana Volpe, come fa a tenersi in forma a 48 anni: svelato il suo ‘segreto’ di bellezza

Dal lontano 1993, anno del suo debutto in tv come valletta a Scommettiamo che…?, sono trascorsi molti anni e di strada nel mondo dello spettacolo ne ha fatta davvero tanta. Attrice nel film di Carlo Verdone Viaggi di nozze, conduttrice di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri sulla Rai, concorrente di Pechino Express e del GF Vip 4.

Non tutti però conoscono il titolo di studio della bella presentatrice trentina, voi sapete qual è?

Adriana Volpe, non solo star della tv: sapete qual è il suo titolo di studio?

Da giovanissima, grazie al suo lavoro di modella, Adriana ha calcato le passerelle di moda più famose al mondo ma, allo stesso tempo si è dedicata anche ad altro. Intanto, è una giornalista pubblicista iscritta all’Albo.

Leggi anche———————>>>Adriana Volpe in un meraviglioso scatto del passato: così non l’avete mai vista

Per quanto riguarda il suo percorso di studi, la Volpe si è diplomata al Liceo Scientifico ed ha conseguito una è laurea in Lettere all’Università degli Studi eCampus. Colta, preparata e in grado di rendere sempre interessanti i suoi interventi, è decisamente un’opinionista coi fiocchi!

E voi la state seguendo al GF Vip?