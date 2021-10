Amici 21, lite shock tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: è successo di tutto durante il faccia a faccia tra le due insegnanti.

Un day time scoppiettante, quello di Amici andato in onda ieri, 26 ottobre 2021. Gran parte della puntata è stata infatti dedicata ad un’accesissima discussione tra le due maestra di ballo di questa edizione, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. È stata la prima a convocare la seconda in studio, per un confronto faccia a faccia. Un confronto che è diventato una vera lite!

A scatenare l’ira della Celentano è stata una decisione di Veronica, con la quale l’insegnante di danza classica non è assolutamente d’accordo. Dal suo canto, però, la Peparini è inamovibile sulle sue idee e le sue decisioni. Scopriamo i dettagli della discussione!

LEGGI ANCHE —–>Amici, è caos sui social: il cantante sparisce da Instagram, drastica decisione

Scoppia una lite furiosa ad Amici: volano parole forti tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini

È scoppiata una vera e propria lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. I toni sono diventati altissimi durante il confronto in studio delle due insegnanti. A far partire la discussione è stata la scelta di Veronica di mettere in sfida Guido, allievo di Alessandra. Secondo la Peparini, il ballerino ha una grande tecnica ma ha delle lacune dal punto di vista espressivo. Un’opinione con cui Alessandra non è assolutamente d’accordo!

Per questo, Alessandra chiede un confronto immediato con Veronica, che è sfociato in una discussione davvero accesa. Secondo la Celentano, Veronica avrebbe dovuto dare più tempo a Guido, arrivato in scuola solo da qualche settimana. Inoltre, Alessandra non accetta che Veronica “sminuisca” secondo lei l’importanza di avere tecnica. Veronica si difende spiegando che anche Alessandra ha messo in sfida ragazzi dopo pochi giorni: i toni si fanno davvero altissimi!

E il tutto peggiora quando, alla richiesta della Celentano di preparare una coreografia per la sfida, Veronica chiede di prepararne una anche lei. “Io mi sono basata sulla tua lettera, ho messo tutto nella mia!”, sbotta Alessandra. La discussione tra le due si è interrotta solo grazie all’intervento della produzione.

LEGGI ANCHE —->Amici 21, Flaza rompe il silenzio dopo l’eliminazione: il lungo messaggio

E proprio la produzione ha analizzato entrambe le richiese dei professori, acconsentendo a Veronica Peparini di preparare una coreografia. Coreografia che è stata mostrata a Guido, che reagisce così: “Va benissimo!” Riuscirà il ballerino napoletano a vincere la sfida contro lo sfidante Alessio?