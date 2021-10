Beautiful, che bomba: torna Taylor Hayes, ma ad interpretarla sarà un’altra attrice; tutti i dettagli su questa straordinaria notizia.

Ebbene si, sta per arrivare un momento attesissimo dai telespettatori di Beautiful: torna Taylor Hayes! Si tratta di una protagonista assoluta della soap opera americana, la rivale storia di Brooke Logan. Si, perché la psicologa è stato l’altro grande amore di Ridge Forrester, con cui ha due figli, Steffy e Thomas. Ebbene, Taylor sta per tornare più carica che mai, ma con una grossa novità: ad interpretarla sarà una nuova attrice.

Era il 1990 quando Hunter Tylo ha vestito i panni di Taylor per la prima volta e, per tutti questi anni, è stata sempre lei ad interpretare la dottoressa. Nonostante alcune pausa dal set, durate anche diversi anni, per tutti Taylor ha il volto di Hunter. Ebbene, dopo ben 35 anni, ci sarà una nuova attrice ad interpretare il ruolo dell’ex moglie di Ridge. Scopriamo di chi si tratta!

LEGGI ANCHE —>Beautiful, ricordate il primo marito di Taylor? No, non è stato Ridge! Si tratta proprio di lui

Clamoroso ritorno a Beautiful: si tratta di Taylor Hayes, ma ad interpretarla sarà una nuova attrice

Un capitolo che si chiude. Dopo 35 anni, seppur con varie interruzioni, Hunter Tylo non sarà più Taylor Hayes in Beautiful. L’amatissimo personaggio, infatti, tornerà presto sulle scene, ma a darle il volto è un’altra attrice. Secondo quanto riporta TVSoap.it, l’attrice inizierà a girare le puntate proprio in questi giorni, a fine ottobre, e sarà in onda, in America, verso dicembre. In Italia, ovviamente, bisognerà attendere un bel po’ prima di rivedere la mitica Taylor. Ma chi sarà l’attrice che si calerà nei panni della dottoressa?

Si tratta di Krista Allen, attrice statunitense di 50 anni. L’abbiamo vista in varie soap di successo e film come Bugiardo bugiardo, Confessioni di una mente pericolosa e The Final Destination 3D. Nelle sue stories di Instagram, l’attrice conferma la notizia, condividendo diverse notizie ed immagini:

LEGGI ANCHE —->In Beautiful ha amato sia Brooke che Taylor: oggi l’attore è irriconoscibile!

Noi non vediamo l’ora di vedere in azione Krista e, soprattutto, di scoprire se Taylor tornerà a mettere zizzania tra Brooke e Ridge: la psicologa sarà ancora innamorata del bel Forrester?