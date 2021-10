Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono già in crisi? Le parole pubblicate sui social lanciano il campanello d’allarme.

Un silenzio, così rumoroso, mette paura ai fan di una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo anno.

Parliamo di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: lei showgirl e modella, una delle più affermate in Italia, lui hairstylist. Da giorni il gossip si interroga sul loro amore, che, secondo alcuni indizi, sarebbe già in crisi. I milioni di fan ogni giorno monitorano i profili social della coppia per scoprire qualcosa in più, per conoscere la verità su cosa sta accadendo in casa Rodriguez Spinalbese. Dopo la nascita di Luna Marì, le cose non andrebbero come in tanti avrebbero immaginato. Proprio nelle ultime ore, Belen ha deciso di soffiare sul fuoco: le sue parole, postate nelle Instagram story, hanno attirato l’attenzione di tutti.

Belen Rodriguez, la storia con Antonino Spinalbese è al capolinea? L’indizio lancia il campanello d’allarme

Le parole pubblicate da Belen Rodriguez nelle ultime ore, in altri tempi, sarebbero passate inosservate. In questo momento però, per i follower, la dedica scritta dall’argentina suona come un campanello d’allarme.

“Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perchè danzerà con te, sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che, sotto sotto sperava di trovare“.

Ai più attenti al gossip, ai fan di Belen ed Antonino, queste parole non sono affatto sfuggite. Si tratta di una riflessione che, secondo alcuni, ha il sapore di annuncio. La nota, ripresa da una pagina e pubblicata nelle IG story, è una velata conferma della crisi di cui si parla?

Non ci resta che attendere una conferma precisa dai diretti interessati.

