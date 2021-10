E’ bellissima, forse, non tutti lo sanno, ma è la moglie di un attore famosissimo: l’abbiamo tanto apprezzato in Smallville.

Non possiamo non ammirare la bellezza della protagonista di questo scatto. Immersa nel verde, sembrerebbe che anche la sua casa, si trovi proprio in un posto magico, con intorno un paesaggio bellissimo. In questo posto meraviglioso, dove la natura fa da sfondo, vive insieme al suo amato.

Come vi abbiamo anticipato, lei è la moglie di un attore famosissimo. Si sono sposati nel 2019 e hanno avuto due figli, l’ultimo nato proprio quest’anno. L’attore in questione è una star del cinema. Abbiamo avuto il piacere di seguirlo nella famosa serie televisiva Smallville. Per caso, avete capito di chi parliamo? E quindi, sapete chi è la donna nella foto?

Bella da togliere il fiato, è la moglie di un attore amatissimo: in Smallville è stata una continua scoperta

Ve l’abbiamo già svelato, la protagonista della foto è la moglie di un attore amatissimo. Oggi è famoso in tutto il mondo. In particolar modo, il successo l’ha avvolto dopo aver interpretato un importante personaggio nella serie televisiva statunitense Smallville.

Il suo, è stato sicuramente, uno dei ruoli centrali. Il pubblico ha potuto apprezzarlo in questa veste da ‘eroe’ e ha letteralmente conquistato tutti. Avete capito adesso di chi parliamo? Crediamo proprio di sì. In foto vediamo la moglie dell’amatissimo attore Tom Welling, che, proprio nella serie statunitense, ha interpretato il protagonista, Clark Kent. La coppia è insieme dal 2014, e pochi anni dopo, nel 2019, si sono uniti in matrimonio.

La moglie della star di Smallville si chiama Jessica Rose Lee, ed è bellissima. Insieme, sono diventati genitori di due splendidi bambini, il secondogenito nato proprio quest’anno. Sembrerebbe che, la famiglia viva immersa nella natura. In molte foto apparse su instagram, si mostrano felici circondati dal verde.