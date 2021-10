Chiara Ferragni e Fedez, la figlia in ospedale: come sta e perchè è stata ricoverata

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria Lucia, è stata ricoverata in ospedale: come sta e perchè è finita in ospedale

Brutta disavventura per Chiara Ferragni e il marito: la figlia Vittoria Lucia è finita in ospedale. La bambina è stata ricoverata da qualche giorno. Di seguito vi spieghiamo quali sono le sue condizioni e perchè è stata ricoverata.

Chiara Ferragni e Fedez, le condizioni della figlia Vittoria

La Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, nonché una delle più seguite sui social. I due si sono fidanzati nel 2016 e si sono sposati due anni dopo a Noto, in Sicilia. La cerimonia fu in forma privata e riservata a poche persone. La coppia ha avuto poi due figli, Leone e Vittoria, nati rispettivamente il 19 marzo 2018 e il 23 marzo 2021.

La secondogenita sta attraversando un brutto periodo. Da qualche giorno, infatti, è stata ricoverata in ospedale a causa di un virus. Non sappiamo di cosa abbia sofferto, ma la mamma ha dichiarato sui social: “È così folle che anche la mia migliore amica sia in ospedale nello stesso modo di Vittoria a Los Angeles”.

La modella ed influencer ha poi rassicurato i fan sulle condizioni di salute della piccola Vittoria Lucia: “Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo così grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo. Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere e la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticarlo mai”. Parole strazianti, ma fortunatamente il peggio pare sia passato.

Dopo un lungo silenzio, che aveva fatto preoccupare i fan della coppia, Chiara Ferragni ha voluto ringraziare tutti i suoi fan che in questo momento così difficile le sono stati vicini: “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo che continui a farlo anche nei prossimi giorni”.

L’augurio che possiamo fare alla coppia è che possano tornare presto alla normalità. Le condizioni della piccola migliorano giorno dopo giorno e ci auguriamo che passi definitivamente questo brutto periodo.