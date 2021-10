Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Non sono pronta”, cos’è successo

La nota showgirl Elisabetta Gregoraci in lacrime: “Non sono pronta”, in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

Momento di sconforto per l’ex moglie di Flavio Briatore. La Gregoraci sta attraversando un periodo assai difficile. Sui social si è scolta in lacrime: “Non sono pronta“. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Elisabetta Gregoraci in lacrime sui social: le sue parole

Elisabetta Gregoraci è una showgirl più famosa della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando per stilisti molto importanti. Ha poi figurato in alcune serie televisive come “Il cielo in una stanza” e “Un medico in famiglia”. Infine ha indossato le vesti di conduttrice. La Gregoraci è stata al timone di “Sipario”, dello show comico “Made in Sud” e soprattutto di “Battiti Live” insieme ad Alan Palmieri.

La Gregoraci è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su quasi due milioni di seguaci. Sul popolare social network, la nota showgirl condivide attimi della sua vita privata. Ieri ha pubblicato alcune stories in compagnia della sua cagnolina Diva.

Elisabetta ha raccontato in lacrime cosa sta succedendo alla sua cagnolina. “Il veterinario mi ha detto che Diva non migliora e non può essere operata” – ha scritto tra le stories di Instagram – “Spero si possa riprendere. La amo tanto tanto… non sono pronta”. La Gregoraci è evidentemente giù di morale. La showgirl è molto legata alla sua cagnolina e non vorrebbe perderla per nessun motivo.

Fortunatamente, però, la situazione sembrerebbe essere migliorata. Nelle stories successive pubblicate sul noto social network, infatti, la Gregoraci ha dichiarato: “Diva sta facendo una cura con alcuni antibiotici molto forti. Oggi la vedo un po’ meglio“. Elisabetta ha poi ringraziato tutti i suoi seguaci per la vicinanza che le hanno dimostrato in queste ore così tristi e difficili.

Noi ci auguriamo che Elisabetta possa presto tornare a sorridere insieme alla sua cagnolina Diva. Nelle stories è apparsa molto triste e vederla così fa male anche a noi. Forza Elisabetta, siamo tutti con te!