Sapete che lavoro faceva Federico Fashion Style prima del successo? Ora è amatissimo, ma come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro?

Avete seguito le prime puntate di Ballando con le Stelle? E come reputate Federico Fashion Style ballerino? Davvero incredibile, avete ragione! L’attesa, però, è terminata. Prima ancora di vederlo nel corso della terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci, il simpaticissimo parrucchiere dei Vip sarà il protagonista indiscusso di una nuova puntata di Beauty Bus.

Leggi anche –> Vedere Federico Fashion Style in questo scatto vi lascerà senza fiato: così è irriconoscibile

Avete seguito anche voi il nuovo programma di Federico Fashion Style? Alla guida di un bus, il simpaticissimo parrucchiere gira l’Italia. Ed offre aiuto a tutte quelle persone che hanno la necessità di vedersi con occhi diversi. Insomma, un programma divertente, leggero e che, soprattutto, sottolinea la sua semplicità. Federico è un personaggio amatissimo, ve lo assicuriamo. E il riscontro che ha da parte del pubblico ce ne da ampia conferma. Ecco, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, oggi è un parrucchiere famosissimo, ma cosa faceva prima del successo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio, state tranquilli!

Cosa faceva prima del successo Federico Fashion Style?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Federico Fashion Style. Meglio conosciuto come il parrucchiere dei Vip, il simpaticissimo Lauri vanta di un successo davvero clamoroso. Siamo certi, però, che, nonostante questo, non tutti sono a conoscenza di questo incredibile retroscena sul suo conto?

Leggi anche –> La casa di Federico Fashion Style lascia tutti a bocca aperta: l’avete mai vista?

Ad oggi, Federico è amatissimo. E, grazie alle sue mani d’oro, è super apprezzato da pubblico femminile. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima del successo? Oggi, come ricorderete, è titolare di ben 3 negozi, ma prima del successo cosa faceva? Ebbene: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la passione per i capelli sia iniziata davvero da piccolino. Sembrerebbe, infatti, che Federico abbia lavorato inizialmente da un barbiere completamente gratis. E che poi, in seguito, abbia iniziato a muovere i primi passi da solo. Tanto da diventare quello che è adesso.

Leggi anche –> Federico Fashion Style apre un nuovo salone a Napoli: sapete a quanto ammontano i suoi prezzi?

Insomma, un retroscena davvero incredibile. Ma voi ne eravate a conoscenza?