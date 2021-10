Avete mai visto la casa di Francesco Mandelli? Vi lascerà davvero senza fiato: una dimora calda, accogliente e ricca di comfort!

Siete pronti ad una nuova puntata di Honolulu? In compagnia di Fatima Trotta, il buon Francesco Mandelli sarà al timone di un altro appuntamento del comedy show. Insomma, il divertimento è davvero assicurato.

In attesa, però, di poterlo vedere, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua splendida compagna e dei suoi genitori. Vi siete mai chiesti, però, dove vive Francesco Mandelli? Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Francesco Mandelli è solito condividere ogni cosa col suo pubblico social. Che sia da solo, in compagnia della sua famiglia o a lavoro, il conduttore non perde occasione di poter renderli partecipi della sua quotidianità. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti o video che lo ritraggono in casa. A tal proposito, voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, è davvero pazzesca!

Francesco Mandelli, avete mai visto la sua casa?

Se siete curiosi di scoprire qualche cosa in più su Francesco Mandelli ed, in particolare modo, la sua casa, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. In attesa di stasera, infatti, siamo andati a spulciare per bene il suo canale Instagram ed abbiamo rintracciato alcuni scatti e video che lo ritraggono proprio nella sua umile dimora.

Il primo video che ci è balzato immediatamente agli occhi è questo. Intento nelle faccende di casa, Francesco Mandelli si riprende nel soggiorno della sua dimora. Quello che, però, non può assolutamente passare inosservato sono alcuni ‘dettagli’ del luogo. Con parquet di legno chiaro, che da una sensazione di calore , una grandissima libreria di colore bianco ed un tavolo che presenta sedie bianche ed una in legno, l’area relax della sua casa è davvero incredibile. E, soprattutto, si presenta come un luogo che presenta una vera e propria commistione di stili.

Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Seppure non sappiamo in quale stanza sia posizionata, siamo riusciti a rintracciare due dettagli ‘clamorosi’. Guardate un po’ qui:

Non soltanto, quindi, la sedia da regista con su scritto ‘Mandelli’, ma anche la vetrata colorato e che permette l’ingresso di una luce davvero speciale, rendono decisamente particolare e speciale questa parte di casa. Come poi non fare riferimento alla chitarra posizionata vicina a Luisa?

Passiamo, inoltre, ad ‘analizzare’ la cucina. Non ci sono tantissimi dettagli da descrivere. Anche perché, come vedrete, il video non offre granché. Quello che, però,non può assolutamente passare inosservato è quella colonna greca posizionata all’entrata della stanza. Insomma, sembrerebbe proprio che al buon Mandelli piaccia anche uno stile piuttosto antico ed arcaico.

Insomma, cosa ne pensate? Diteci la verità: la casa milanese di Francesco Mandelli è davvero fantastica, vero?