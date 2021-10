GF VIP 6, ritorno di fiamma per Manuel e Lulù: cos’è successo nella notte

Ritorno di fiamma tra Manuel e Lulù al GF VIP 6: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo nella notte tra i due

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono la prima coppia formatasi nella casa del Grande Fratello Vip 6. I due di recente avevano deciso di porre un freno alla loro frequentazione. Nelle ultime ore, però, pare ci sia stato un ritorno di fiamma.

LEGGI ANCHE: GF Vip, coccole e carezze sotto le coperte: i due vipponi sono vicinissimi, colpo di scena

GF VIP 6, ritorno di fiamma per Manuel e Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono due concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due sono anche la prima coppia formatasi nel corso di questa edizione. La principessa Selassié si è letteralmente innamorata del nuotatore, il quale sembra non provare lo stesso sentimento. Più volte, infatti, Manuel ha respinto la coinquilina, chiedendole maggiore spazio.

LEGGI ANCHE: GF Vip, colpo di scena tra Miriana e Nicola: è successo nelle ultime ore

I due avevano deciso dunque di distaccarsi, anzi in realtà la decisione era stata presa da Manuel in prima persona. Bortuzzo si è lentamente allontanato dalla principessa, che ancora oggi pare sia abbastanza innamorata del coinquilino. La Selassié, infatti, non ci sta a dover rinunciare a Bortuzzo e cerca in ogni modo di riconquistarlo.

Nelle ultime ore, però, pare sia cambiato qualcosa nella casa più spiata d’Italia. La Selassié ha avuto prima un chiarimento con Bortuzzo, il quale le ha fatto capire che la porta è ancora aperta, poi si sono nuovamente avvicinati. Nella notte, infatti, pare ci siano stati nuovi baci tra i due concorrenti del reality show. Un ritorno di fiamma quasi insperato fino a qualche giorno fa. Adesso, invece, pare che Bortuzzo abbia deciso di riavvicinarsi alla coinquilina.

LEGGI ANCHE: GF Vip, Manuel Bortuzzo si sbottona su una concorrente: “Un interesse c’è”, è proprio lei

Se son rose fioriranno, anche se la relazione amorosa tra i due sembra assai difficile. Manuel ha più volte ribadito di non vedersi con lei fuori alla casa del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore dunque sembra non avere futuro. I fan della coppia ovviamente sperano che la loro relazione possa procedere a gonfie vele.