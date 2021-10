GF Vip, Tina Cipollari difende una concorrente: parole inaspettate della famosa opinionista di Uomini e Donne.

Schietta e senza peli sulla lingua. È così che siamo abituati a vedere Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne, dove, da ormai tanti anni, veste il ruolo di opinionista. Ma Tina è così anche sui social, dove, qualche giorno fa, ha lasciato un commento sotto un post pubblicato dalla pagina del GF Vip. Un commento che non è passato affatto inosservato!

Si, perché il volto di Uomini e Donne si espone per la prima volta, ammettendo di fare il tifo per una concorrente. Per la quale ha parole bellissime e ricche di affetto. Scopriamo nei dettagli le parole dell’amatissima opinionista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE —–>Tina Cipollari, il chirurgo lo dice pubblicamente: cosa ha ritoccato?

GF Vip, Tina Cipollari si schiera con una concorrente: “Hai tutto il mio appoggio e la mia stima”

“Sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile, sei bella fuori e dentro”. Queste le parole di Tina Cipollari, rivolte ad una delle concorrenti del GF Vip. L’opinionista di Uomini e Donne infatti ha lasciato un commento alla pagina del GF Vip, proprio nel corso dell’ultima puntata in diretta del reality. Un commento in cui non nasconde di fare il tifo e supportare una delle vippone in casa: di chi si tratta?

Di Sophie Codegoni, che Tina ha conosciuto proprio a Uomini e Donne. La modella è stata infatti tronista proprio nel corso della passata edizione della trasmissione di Maria De Filippi. Lì conobbe e scelte il corteggiatore Matteo Ranieri, ma la storia tra i due durò pochissimo fuori dal programma. Ecco le parole di Tina a difesa di Sophie:

E proprio nella casa, Sophie è entrata spesso in conflitto con un’altra ex protagonista di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Quest’ultima fu invece corteggiatrice e scelta del tronista Luca Onestini. Anche la loro storia, però, non ebbe lieto fine. E voi, state seguendo il percorso della Codegoni nella casa del GF? Siete d’accordo con le parole di Tina?